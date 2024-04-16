Сумасшедшая апрельская жара обрушится на Алтай после утренних "минусов"

Однако уже 17 апреля в южных районах региона ожидается до плюс 21 градуса тепла. Ветер соответственный — юго-западный.
В целом в регионе установится теплая погода — до 16 градусов тепла. В Барнауле — тепло, до плюс 16.
Осадки не ожидаются.
Дождались — волну холода с севера "попросили" уйти теплые массы.
Между тем названы глобальные катастрофы будущего.
Ледниковый период и извержение супервулкана
Наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. Земля столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, произойдет извержение супервулкана.
Но не будем о грустном. За окном — апрель. И совсем скоро зацветут сирень, яблони. И черемуха. Причем ее цветение приходится на период холодов. А также знаменует окончание отопительного сезона.
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