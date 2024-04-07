Солнце и апрельская жара: на Алтае хозяйничает весна

Так, 7 апреля в регионе ожидается до плюс 22 градусов тепла. Правда, в южных районах.
На большинстве территории столбики термометров покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов тепла. В Барнауле — до 17.
Ветер южный. Однако со временем направление изменится на северное.
Между тем резкое похолодание стремительно надвигается на Западную Сибирь.
Море и ветер
Однако на Сибирский федеральный округ (СФО) ветер с Баренцева моря несет холод и не даст погреться на солнышке.
«Волны тепла и холода до третьей декады апреля будут сохраняться. Устойчивому теплу помешают воздушные массы с Северного Урала, будет даже небольшой заток холодного воздуха с Баренцева моря», — сказала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
По данным погодных сервисов, устойчивая минусовая температура ожидается 13 апреля — от минус 6 градусов мороза ночью до минус 4 днем.
14 апреля даже будет минус 7 градусов мороза.
А потом волну холода немного подвинут теплые массы.
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