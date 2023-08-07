7 августа
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Жизнь

Человечество предупредили об опасности остановки Гольфстрима. При чем тут российская база атомных подводных лодок

Гольфстрим может остановиться — к такому выводу пришли климатологи.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Таяние ледников делает воду в Мировом океане более пресной. Это влияет на циркуляцию крупнейших мировых течений.

Эксперты опасаются — в ближайшие 70 лет, Гольфстрим может остановиться, указывает bfm.ru.

Влияние и что произойдет

Гольфстрим влияет на климат в Европе и восточном побережье Америки, теплое течение делает погоду там мягче.

В России благодаря Гольфстриму не замерзает самый северный порт страны — Мурманск.

В последнее время ученые делают прогнозы, что северная ветвь течения Гольфстрима может замедлиться. Если это случится, порт в Мурманске станет замерзать.

Это самый крупный порт в мире, расположенный за Полярным кругом, и самый северный из незамерзающих портов России.

Североморск расположен на Кольском полуострове, недалеко от Мурманска. Североморск — это еще и морской порт на берегу никогда не замерзающего Кольского залива в Баренцевом море.

Его географическое положение определяет и его основное предназначение — охрана морских рубежей нашей страны. Здесь расположена военно-морская база Северного флота РФ — самого мощного флота нашей страны. Мощные атомные подводные лодки — в составе Северного флота.

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