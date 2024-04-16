Искусственный интеллект появится на смартфонах Apple

В компании Apple рассказали, как на смартфонах будет работать искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что основные функции ИИ будут запускать на смартфонах бренда локально. При этом для их работы не потребуется интернет.

В компании заявили, что благодаря этому все данные будут конфиденциальны, потому что все данный останутся в памяти телефона.

Скорее всего, новые функции будут обрабатываться с помощью Google Gemini или другого инструмента. Также поддержка ИИ должна появиться на других устройствах бренда.

Ранее сообщалось, что во время производства iPhone 16 возникли сложности.

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