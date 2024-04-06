8 апреля
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Жизнь

Как смартфон Android можно превратить в компьютер

В Android появился продвинутый режим подключения смартфона к монитору в качестве ПК. Об этом сообщается на сайте Android Authority.

Смартфон в руках.
Смартфон в руках.
Фото: ru.freepik.com, автор Dragana_Gordic.

Отмечается, что в данном режиме смартфон на Android можно подключить к монитору и клавиатуре и использовать телефон как компьютер. При этом на экране появляется адаптированный под диагональ экрана интерфейс.

Приложения можно передвигать по экрану и управлять их размером.

Режим позволит пользователям работать с офисными приложениями. Кроме того, на экране можно открыть два окна одновременно.

Вероятнее всего, новый режим появится в Android 15.

Ранее сообщалось, что обновление для защиты от сталкеров выпустила Apple.

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