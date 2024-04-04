5 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Обновление для защиты от сталкеров выпустила Apple

Apple выпустила бета-версию обновления iOS с защитой от нежелательной слежки, сообщает Lenta.ru.

Ноутбук, Apple, смартфон.
Ноутбук, Apple, смартфон.
unsplash.com.

Специалисты обнаружили в коде iOS 17.5 опцию, которая позволяет отключать функцию отслеживания умных маячков AirTag и GPS-трекеров. Эти устройства могут подложить пользователям сталкеры, чтобы следить за их передвижениями.

При обнаружении чужого маячка сервис Find My пришлет уведомление о том, что в сети найдено новое отслеживающее устройство. После этого пользователь сможет отключить его.

Сейчас iPhone может обнаружить сторонний маячок AirTag, однако возможности отключить его нет.

Ранее стало известно, что за домашнего робота может создать Apple.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость