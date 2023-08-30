На Алтай приедут «звезды» мировой хиругии, чтобы поговорить про вены и артерии

Сосудистые патологии часто становятся фатальными. В частности, частота развития тромбоза после ковидных годов выросла примерно в пять раз. Научные данные о тромбообразовании постоянно обновляются. Эту серьезную проблему будут обсуждать в Барнауле на крупнейшем III Алтайском венозном форуме , который соберет сотни практикующих врачей и «звезд» медицины мирового масштаба.

«Хирургические заболевания и патология сосудов актуальны и продолжают представлять не только медицинскую, но и социальную проблему, - говорит один из организаторов конференции, профессор кафедры факультетской хирургии АГМУ и член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Алексей Петриков. - Они сокращают порой не только качество жизни у пациентов, но и ее продолжительность. Большое количество факторов риска, тенденция к их увеличению с возрастом приводит к росту числа пациентов с различными острыми и хроническими хирургическими заболеваниями, в том числе с артериальной и венозной патологией сосудов».

По словам профессора, заболевания вен и артерий, острые и хронические состояния, — одни их самых распространенных в мире. Проблема стояла остро и до пандемии и до сих пор обострена.

В полной мере этими проблемами занимаются соответствующие специалисты — сердечнососудистые хирурги и флебологи, но сталкиваются с ними и врачи самых разных специальностей. Поэтому на форум традиционно приглашают травматологов, терапевтов, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, кардиологов, пульмонологов, инфекционистов и дургих.

Алексей Петриков. Из личного архива.

«Я почти 25 лет работаю в высшей школе, так вот раньше врачи проходили повышение квалификации один раз в пять лет, - рассказывает Петриков. - Объем информации настолько велик, что каждый год примерно 20% просто выветривается из головы (это даже научно доказано). Через пять лет человеку надо снова ее «загружать». Возникают новые препараты, меняются схемы, методики, технологии диагностики и лечения».

Цель большого венозного форума, который уже приобрел статус международного, - обсуждение и обновление знаний по лечению патологии сосудов различной локализации.

Ученые и практикующие специалисты обсудят хронические заболевания вен, современные возможности диагностики, хирургическое лечение и особенности ведения пациентов, а также патологию артерий различных сосудистых бассейнов, гибридные малоинвазивные технологии лечения. Рассмотрят вопросы диагностики артериальной ишемии, а также диагностику и лечение синдрома диабетической стопы и множество других вопросов.

Организатором конференции стал медицинский университет при поддержке министерства здравоохранения региона, а также Ассоциация флебологов России.