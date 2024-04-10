Алтайский край — природный очаг клещевого энцефалита. В регионе обитает 15 видов клещей, которые переносят энцефалит.
Опасности быть укушенными подвергаются не только любители загородных прогулок, но и горожане. Особенно это владельцы собак, гуляющие с питомцами на пустырях, в парках и скверах.
Мнение, что клещи падают с деревьев — миф. Они попадают на человека из травы, но могут забраться достаточно высоко в поисках наиболее привлекательных участков тела с тонкой кожей — паховой области, подмышек и шеи.
Заболев, человек иногда не сразу может понять, что с ним, потому что самого факта укуса клеща он не зафиксировал. Поэтому важно использовать превентивные меры — ставить прививки против клещевого энцефалита.
Страховки, обеспечивающие введение иммуноглобулина, тоже неплохой вариант защиты. Однако специалисты не рекомендуют делать его больше двух-трех раз за всю жизнь.
Вакцинированному человеку с достаточным уровнем антител иммуноглобулин можно не ставить. Важно помнить, что иммуноглобулин против клещевого энцефалита — это содержащая антитела к вирусу фракция белка, выделенная из сыворотки или плазмы иммунизированных доноров.
И, как любой белок, она может вызвать аллергическую реакцию, поэтому аллергикам нужно вводить ее с осторожностью. Также при определенном строении иммунных клеток человека введение иммуноглобулина может дать обратный эффект и усилить негативное влияние вируса. Также его нельзя ставить людям с аутоиммунными заболеваниями.
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