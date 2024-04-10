В Алтайском крае начался сезон активности клещей — за медицинской помощью после укусов обратились уже шесть человек. О том, стоит ли ставить прививку от клещевого энцефалита, или достаточно застраховаться, рассказали биологи АлтГУ.

Алтайский край — природный очаг клещевого энцефалита. В регионе обитает 15 видов клещей, которые переносят энцефалит.

Опасности быть укушенными подвергаются не только любители загородных прогулок, но и горожане. Особенно это владельцы собак, гуляющие с питомцами на пустырях, в парках и скверах.

Мнение, что клещи падают с деревьев — миф. Они попадают на человека из травы, но могут забраться достаточно высоко в поисках наиболее привлекательных участков тела с тонкой кожей — паховой области, подмышек и шеи.

Заболев, человек иногда не сразу может понять, что с ним, потому что самого факта укуса клеща он не зафиксировал. Поэтому важно использовать превентивные меры — ставить прививки против клещевого энцефалита.

Страховки, обеспечивающие введение иммуноглобулина, тоже неплохой вариант защиты. Однако специалисты не рекомендуют делать его больше двух-трех раз за всю жизнь.

Вакцинированному человеку с достаточным уровнем антител иммуноглобулин можно не ставить. Важно помнить, что иммуноглобулин против клещевого энцефалита — это содержащая антитела к вирусу фракция белка, выделенная из сыворотки или плазмы иммунизированных доноров.

И, как любой белок, она может вызвать аллергическую реакцию, поэтому аллергикам нужно вводить ее с осторожностью. Также при определенном строении иммунных клеток человека введение иммуноглобулина может дать обратный эффект и усилить негативное влияние вируса. Также его нельзя ставить людям с аутоиммунными заболеваниями.

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