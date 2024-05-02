Так, в Тбилиси ночью правительство объявило красный уровень опасности. Для сотрудников парламента это означало полную эвакуацию из здания.
Протестующие жители попытались взять парламент штурмом, но правоохранители применили водометы, слезоточивый газ, а также резиновые пули.
После неудачного штурма люди начали забрасывать здание всякие мусором, по сути баррикадирую выходы из него.
Ранее сообщалось, что известно о скандальном законопроекте об иноагентах в Грузии.
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