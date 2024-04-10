Вампир этой весны. В Алтайском крае проснулись первые клещи и уже покусали людей

В 2024 году клещи проснулись на два дня раньше — 28 марта. И хоть снег еще не до конца растаял, весенние кровопийцы уже начинают выходить на охоту. Где зловредных насекомых обитает больше всего, почему в городе опаснее, чем за его пределами, и как защитить себя, рассказал краевой минздрав.

Город засыпает, просыпается клещ

Пробуждение клещей пришлось на третью декаду марта. В это время в регионе начали активно таять снега, и насекомые выползли наружу из теплой подстилки. А после пробуждения принялись спешно нападать на людей. Первые случаи зарегистрировали в Бийске. Также один пострадавший привез на себе клеща из Республики Алтай.

На 9 апреля от укусов клещей пострадало уже шесть человек, из них четверо детей. Случаев заражения инфекцией среди них не выявлено.

В управлении Роспотребнадзора по региону отмечают, что это только начало. Активность кровопийц с каждым днем будет расти, опасный период продлится до июня. Причем в городе клещи проснулись быстрее, чем за его пределами, ведь там еще не успел растаять весь снег.

«Энтомологическая экспертиза показала наличие клещей на территории Барнаула — до 25 насекомых за 10 минут в антропургических очагах», - заявила Елена Черкашина, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора. .

Клещи pixabay.com

По прогнозам эксперта, в этом году ожидается большое число кровопийц. В 2023 году от них пострадало около 10 тыс. человек.

«Но все зависит от погодных условий и от нас самих. Ведь пока люди сидят дома, то и укусов клещей регистрируется не много. А как только выезжают на природу — тут и происходит большинство случаев», - отмечает специалист.

Опасность представляют зеленые зоны: парки, аллеи, сады и даже обочины дорог. По этой причине с начала апреля в городе начинается расчистка этих территорий и подготовка к их обработке.

«Вопреки распространенному мнению, клещи не живут в густых лесах на деревьях. Они обитают в сухой прошлогодней траве на опушках, вдоль тропинок и на заброшенных пустырях. Насекомые забираются на высокую траву и ждут проходящих мимо людей, чтобы вскочить на них и напиться крови», - напоминают в Роспотребнадзоре.

В Барнауле отмечают несколько очагов распространения клещей: на проспекте Космонавтов около оптового рынка, в роще на Солнечной Поляне, парках имени Ленина и "Юбилейный" и на окраине города в районе Научного городка. Также энтомологи недавно выявили еще одно место их обитания — за старым магазином «Ашан» на ул. Власихинская.

Обработка от клещей. Барнаул. Barnaul.org

Один укус и три болезни

Как всем известно, клещи страшны не самим укусом, а инфекцией, которую они переносят. Всего одно насекомое может одновременно переносить боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф. В прошлом году клещевым энцефалитом заразились 34 человека, боррелиозом — более 60.

«Казалось бы, небольшая цифра, по сравнению с числом укушенных. Но за ней скрываются судьбы конкретных людей. И попасть в категорию заболевших может каждый», - заметил главный инфекционист Алтайского края Владимир Шевченко.

Не каждый клещ переносит инфекцию. Из всего количества, что обнаруживают специалисты, зараженных — 0,4%.

Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Первый поражает центральную нервную систему и может привести к параличу и коматозному состоянию. Вторая инфекция также поражает нервную систему, а еще кожные покровы, сердце и скелет.

Клещ. Фото Александра Ощепкова

Против клещевого энцефалита существует единственный надежный способ защиты — это прививка. Хуже обстоит ситуация с боррелиозом — против него такой же действенной вакцины нет, потому что возбудитель этого вируса очень изменчив.

Что касается клещевого тифа — здесь, по словам Владимира Шевченко, ситуация уже интереснее:

«Долгое время это заболевание считалось доброкачественным. Да, человек тяжело ее переносит и в острый период находится в лихорадке. Однако после антибактериальной терапии пациент практически всегда выздоравливает. Но последние исследования выявляют новые подвиды этого вируса со скрытым потенциалом — они наносят гораздо больший вред здоровью человека, вплоть до реанимации».

Чтобы избежать серьезных последствий, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, отмечают специалисты. Лучше всего после укуса клеща — сдать насекомое в лабораторию для проверки его зараженности вирусом и обратиться за медицинской помощью. При установлении заражения, пациенту начинают вводить иммуноглобулин в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща. Также при необходимости врачи могут назначить антибактериальную терапию.

Заборный пункта по приему клещей и выдачи результатов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47.

Клещ. ССО.

Профилактика

Лучшая профилактика заболеваний сегодня — это прививка от клещевого энцефалита. Сейчас идет прививочная кампания, и вакцинироваться могут как дети, так и взрослые.

«Прививаться можно в течение всего сезона, но есть одно «Но». После того, как вы получили прививку, следует воздержаться от выхода на природу следующие две недели, чтобы не допустить нападения клеща. А иначе реакция на укус будет усилена в несколько раз», - напоминают в Роспотребнадзоре.

Также основные методы защиты: правильная одежда (длинные облегающие штаны, кофты, рубашки или футболки с длинными рукавами), обработка репеллентом и регулярная проверка себя после прогулок.

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