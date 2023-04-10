12 апреля
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Жизнь

Как защититься от клещей и что делать, если они все-таки укусили — разбор

С приходом весны вернулись и злостные кровопийцы — клещи. Они нападают почти незаметно и разносят опасные заболевания. Как защититься от клещей и что делать, если они все-таки укусили — в материале altapress.ru.

Клещи
Клещи
pixabay.com
1
Какие болезни разносят клещи?

Один клещ может переносить несколько болезней сразу: боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно.

В Алтайском крае чаще всего выявляют боррелиоз. Ежегодно им болеют около 30 жителей региона, в том числе до пяти детей.

Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Трагичные случаи фиксируются раз в три-пять лет.

2
Где чаще всего обитают кровопийцы?

Излюбленные места клещей — предгорные районы и лесостепи. Высокий риск нападения клещей есть в Бийске, Рубцовске, Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском и Смоленском районах.

В Барнауле кровопийцы обитают в аллеях, парках и на pаброшенных пустырях. Большое скопление клещей наблюдается на проспекте Космонавтов около оптового рынка, возле завода «Кристалл», в роще на Солнечной Поляне, парке «Юбилейный» и на окраине города в районе Научного городка.

Клещи
Клещи
pixabay.com
3
Как нападают клещи?

Укус клеща почти не чувствуется, так как насекомое впрыскивает в человека обезболивающее. Затем он вставляет в ранку гипостом — специальный вырост, покрытый множеством зубчиков. Он и удерживает клеща.

Клещи любят открытые участки с нежной кожей. Они присасываются к подколенным и подмышечным впадинам, к паху, коже головы, шее и за ушами.

4
Что делать, если вас укусил клещ?

Если есть возможность, то обратитесь за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.

Если же у вас нет возможности своевременно обратиться к врачу, то постарайтесь вытащить клеща самостоятельно. Насекомое наиболее уязвимо в первые полчаса после укуса.

  • Захватите клеща пинцетом или пальцем, обернутым чистым бинтом. Держите насекомое ближе к головке и хоботку.
  • Осторожно поверните тело клеща вокруг оси. Клещ должен быть строго перпендикулярно поверхности кожи.
  • Аккуратно выньте клеща.
  • Продезинфицируйте место укуса йодом или спиртом.

После извлечения, обратитесь в поликлинику для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

Клещ.
Клещ.
Фото Александра Ощепкова
5
Убивать клеща или нет?

Желательно не убивать клеща после извлечения. Его стоит поместить в прозрачную емкость и отнести в лабораторию для исследования на наличие заболевания.

Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Если же у вас нет возможности предоставить клеща для исследований, то его следует убить. Насекомое нужно сжечь. Его нельзя давить руками, так как вирус может попасть в организм человека через микротравмы.

6
Профилактика против клещей

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о правилах профилактики клещевых укусов.

При выездах на природу необходимо надевать одежду, защищающую открытые участки тела. Можно применять репеллент против клещей и насекомых. Также стоит регулярно проводить само- и взаимоосмотр.

Наиболее эффективным средством защиты от клещей будет прививка.

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