Один клещ может переносить несколько болезней сразу: боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно.
В Алтайском крае чаще всего выявляют боррелиоз. Ежегодно им болеют около 30 жителей региона, в том числе до пяти детей.
Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Трагичные случаи фиксируются раз в три-пять лет.
Излюбленные места клещей — предгорные районы и лесостепи. Высокий риск нападения клещей есть в Бийске, Рубцовске, Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском и Смоленском районах.
В Барнауле кровопийцы обитают в аллеях, парках и на pаброшенных пустырях. Большое скопление клещей наблюдается на проспекте Космонавтов около оптового рынка, возле завода «Кристалл», в роще на Солнечной Поляне, парке «Юбилейный» и на окраине города в районе Научного городка.
Укус клеща почти не чувствуется, так как насекомое впрыскивает в человека обезболивающее. Затем он вставляет в ранку гипостом — специальный вырост, покрытый множеством зубчиков. Он и удерживает клеща.
Клещи любят открытые участки с нежной кожей. Они присасываются к подколенным и подмышечным впадинам, к паху, коже головы, шее и за ушами.
Если есть возможность, то обратитесь за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.
Если же у вас нет возможности своевременно обратиться к врачу, то постарайтесь вытащить клеща самостоятельно. Насекомое наиболее уязвимо в первые полчаса после укуса.
- Захватите клеща пинцетом или пальцем, обернутым чистым бинтом. Держите насекомое ближе к головке и хоботку.
- Осторожно поверните тело клеща вокруг оси. Клещ должен быть строго перпендикулярно поверхности кожи.
- Аккуратно выньте клеща.
- Продезинфицируйте место укуса йодом или спиртом.
После извлечения, обратитесь в поликлинику для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.
Желательно не убивать клеща после извлечения. Его стоит поместить в прозрачную емкость и отнести в лабораторию для исследования на наличие заболевания.
Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».
Если же у вас нет возможности предоставить клеща для исследований, то его следует убить. Насекомое нужно сжечь. Его нельзя давить руками, так как вирус может попасть в организм человека через микротравмы.
Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о правилах профилактики клещевых укусов.
При выездах на природу необходимо надевать одежду, защищающую открытые участки тела. Можно применять репеллент против клещей и насекомых. Также стоит регулярно проводить само- и взаимоосмотр.
Наиболее эффективным средством защиты от клещей будет прививка.