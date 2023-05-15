16 мая
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Жизнь

В России открыли новые виды опасных клещей, которые переносят чуму и лихорадку

Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадку Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России. Подробности сообщили РИА Новости.

Клещи
Клещи
pixabay.com
1
Что известно о новых видах клещей?

Согласно информации ученых, паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae.

Исследователи отметили, что морфологически клещи не похожи на описанных ранее паразитов. Есть вероятность, что они попали в исследуемую область с помощью переносчика - более крупного животного.

2
Какие болезни они переносят?

Представители первого семейства переносят бартонеллеза.

Клещи второго несут опасность заболевания целого ряда природно-очаговых инфекций. Среди них известные клещевой энцефалит и боррелиоз, а также лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума.

Клещи
Клещи
pixabay.com
3
Где они обитают?

Клещей обнаружили в Сибири, а также в Бурятии и Туве, когда ученые изучали летучих мышей.

При этом исследователи предполагают, что фаунистический комплекс паразитов обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая.

4
Кто переносит клещей?

Собственно, летучие мыши и стали переносчиками новых видов паразитов.

"Внешние паразиты летучих мышей, такие как клещи, блохи, кровососущие мухи, активно участвуют в поддержании возбудителей заболеваний внутри колоний рукокрылых", - сообщает кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова.

Летучая мышь.
Летучая мышь.
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5
Есть ли зараженные?

На данный момент о зараженных клещами не сообщалось.

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