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Где они обитают?

Клещей обнаружили в Сибири, а также в Бурятии и Туве, когда ученые изучали летучих мышей.

При этом исследователи предполагают, что фаунистический комплекс паразитов обитает южнее азиатской части России – предположительно на территории Китая.