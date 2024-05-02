Денег нет, но вы не кусайтесь. Общественники и власть опять поспорили из-за бродячих собак и возможном законе

Алтайские и не только общественники, представители власти, зоозащитники, волонтеры и другие неравнодушные в очередной раз обсудили проблему бездомных собак. На этот раз поводом стал законопроект, который разрабатывают в АКЗС — об обязательной регистрации и маркировке домашних животных. Подробностей о нем пока нет. Но также ходили слухи, что алтайские парламентарии раздумывают над опытом коллег из других регионов – ввести эвтаназию безнадзорных зверей. Незаконность такой меры, необходимость собак на улицах, масштабы проблемы и что с ней делать сейчас и с прицелом на будущее обсудили на круглом столе.

Прислушались, но полностью ли?

В начале апреля стало известно, что комитет АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии занимается разработкой закона, в котором предлагается установить с 1 января 2025 года обязательные требования к регистрации и маркированию домашних животных. Регистрация будет бесплатной, а маркирование — за счет владельцев. Председатель комитета Сергей Серов считает, что мера позволит уменьшить число отказов от питомцев.

До этого ходили слухи, что алтайские парламентарии собираются последовать примеру соседней Республики Алтай и ввести эвтаназию бродячих животных. На это зоозащитники региона обратились к губернатору Алтайского края и вместо умерщвления предложили ввести льготную стерилизацию и обязательную маркировку. Очевидно, депутаты прислушались, но полностью ли — пока неизвестно.

Все эти обсуждения и изменения последовали за летним законом, который позволил регионам самим выбирать порядок обращения с безнадзорными животными.

Собаки. unsplash.com

Смотрел в глаза родителям

По словам Дениса Зуева, начальника отдела государственного надзора управления ветеринарии Алтайского края, в регионе есть всего восемь частных организаций, с которыми муниципалитеты заключают контракты на отлов бродячих животных. Ни одного государственного приюта нет. Однако из бюджета края выделяются деньги – в 2024 году 29,8 млн рублей, – которые частникам полагается потратить на отлов, стерилизацию, вакцинацию и, если необходимо, лечение животного. После чего, по программе ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат), собак и кошек возвращают на прежнее место обитания.

В 2023 году в регионе отловили 3 577 животных, из них 2 219 вернули на улицу. За первый квартал 2024 года поймали 722 собак и кошек, вернули 422. Однако не у всех муниципалитетов есть возможность участвовать в программе. Например, в прошлом году в нее не вошли семь населенных пунктов – они просто не смогли заключить контракты. Восьми приютов очевидно не хватает на весь край, да и рук в них не так много. Практически все делается на добровольной основе.

Собака. Бродячая собака. unsplash.com

Одна из главных проблем – хозяева, которые отпускают своих питомцев на самовыгул. По закону это запрещено, и с владельцами ведут разъяснительные беседы: в этом году было выписано больше 60 предостережений, в прошлом – 364. Но штрафовать таких хозяев, если собака на самовыгуле не причинила никому вреда, нельзя. Между тем это до сих пор основной источник появления безнадзорных животных на улицах. Из-за гуляющих домашних животных вырастает рождаемость нового потомства, а если после они возвращаются к хозяину – потомство в большинстве случаев оказывается на улице.

Помимо того, считает Зуев, выпуск отловленных собак на прежние места не решает проблемы с покусами и нападениями на граждан. По данным Минздрава, за 2021 год почти 2 тыс. человек обратились в медучреждения после нападения собак. Однако сюда входят и домашние животные. В 2022 году обращений было уже 2 198, в 2023 – 2 328.

«Нападения на людей участились. И это только зарегистрированные случаи, – отмечает Зуев. – Понятно, что собаки защищают свою территорию, свою кормовую базу, щенков. Но даже безобидный ребенок, идущий в школу, может спровоцировать агрессию. Я видел страшные раны пострадавших детей, смотрел в глаза их родителям, которые не знали, что делать и куда обращаться. Разве после отлова животное перестает быть агрессивным? Конечно нет. Нам нужно защищать прежде всего права людей. Детей. И потом сопоставлять это с окружающими нас животными».

Собаки. Бродячие собаки. unsplash.com

Возникает парадокс

Наталья Луконина, соруководитель проекта «Академия юного кинолога «ЮКИС»», напротив, отметила, что, хотя за детей все действительно беспокоятся, родители в основном выступают против эвтаназии бездомных собак. Согласно проведенному ее организацией опросу, среди родителей школьников 64,4% знают об изменениях в законе и 71,9% из них против умерщвления животных.

Многие опрошенные, по ее словам, утверждают, что даже строить и финансировать приюты мало, чтобы решить проблему. Нужен другой уровень надзора за содержанием животных. Необходимо повышать ответственность за их приручение. И нужны штрафы за самовыгул и другие действия, которые приводят к увеличению числа животных без владельцев.

Ольга Паккина, член оргкомитета Комиссии по экологии Общественной палаты РФ, в свою очередь напомнила, что любые обсуждения эвтаназии незаконны. Ведь под уголовную статью попадает убийство животных не только из жестокости, но и из корыстных побуждений. Так, каждый участник тендера, который по неосмотрительности администрации края заключит договор на умерщвление собак (а это не бесплатно, разумеется), попадет под уголовную статью.

Собаки. Бродячие собаки. unsplash.com

Возникает парадокс: разрешать массово усыплять животных можно, но заключать контракты на это нельзя. В регионах, где уже ввели эвтаназию, зоозащитники судятся с властью, ссылаясь как раз на этот нюанс.

Вместо, по ее мнению, негуманных мер, Паккина предложила следовать поручению Владимира Путина №808 от 2021 года, которое в Алтайском крае так и не реализовали. Это комплекс действий, который требует не столько денежных затрат, сколько организационной работы. Сюда входит регистрация и маркировка животных, что позволит контролировать безответственных владельцев; массовая стерилизация, в том числе льготная – а вместе с тем повышение зарплат ветеринарам на госветстанциях. Введение квоты и лицензии на породное разведение, чтобы прекратилось выбрасывание коробок со щенками. Работа со СМИ и популяризация ответственного обращения с животными. Выделение из бюджета денег на строительство приютов. И активное подключение кинологов, чтобы, если все-таки выпускать собак обратно на улицу, то они было социализированными.

Собаки. unsplash.com

Бороться с причиной, а не последствиями

Софья Куликова, руководитель приюта бездомных собак и кошек «Ласка», уточнила, что на улице животные появляются двумя путями: либо их бросили, в том числе щенками в коробках, либо они уже родились там, причем, опять же, от брошенных.

«Чтобы решить проблему, нужно бороться не с последствиями, а с причиной. Чтобы не допускать нападений и укусов, нам надо не допускать появления безнадзорных собак, — считает она. – Эвтаназия ничего не даст. В России десятилетиями сотни тысяч собак на улицах убивали, был даже контракт под названием «Отлов и утилизация бездомных животных». Но меньше их не становилось. В 2007 году, по данным Росстата, от нападения собак погибли 40 человек, в 2008 – 36. 2021 и 2022 годах – 14 погибших. В то время, когда по стране убивали безнадзорных животных, людей от их зубов погибало в разы больше. Поэтому эвтаназия — это мало того, что нарушение конституции и законов РФ, так еще и неэффективное расходование бюджетных средств».

Собаки. unsplash.com

Система ОСВВ, по ее мнению, работает достаточно эффективно, если следить за ее исполнением. С 2019 по 2023 год, по статистике Роспотребнадзора, в период введение ОСВВ, по стране число укусов сократилась на 16,5%. Только в тех регионах, где по этой программе не работали, снижения не произошло. В Алтайском же крае ситуация неоднозначная: приютов не хватает, из-за чего муниципалитеты не могут заключить контракты. Поэтому программа не дает того результата, который могла бы. К слову, Куликова опасается, что закон о регистрации ждет та же судьба: по сути есть, по факту — не исполняется, и следить за этим некому.

По большей части, по мнению Куликовой, в борьбе с бездомными собаками нужна большая профилактическая работа. Реальные штрафы за самовыгул, грамотный подход к маркировке и регистрации животных, пропаганда ответственного отношения и так далее. И хотя результат не будет сиюминутным, он даст отсроченный эффект через несколько лет.

«Можно провести аналогию с автотранспортом, от которого погибают больше всего россиян. В 2010 году ежегодно погибали 33 тыс. человек, сейчас – около 15 тыс. Сокращение произошло после начала системной профилактики и массовой пропаганды: социальной рекламы, просвещения в школах и детских садах и так далее. Посадить водителя, сбившего человека, можно, но проблему это не решит. Важны превентивные меры», — говорит она.

Примером города, успешно справляющегося с проблемой бездомных собак, Куликова привела Нижний Новгород. Там, при населении в 1,5 млн человек, ежегодно отлавливают 400 голов, из бюджета на это выделяют 4 млн рублей. Еще 10 лет назад ловили по 4 тыс. собак. В Барнауле же на 700 тыс. населения отлавливают 700 собак. И бюджет гораздо больше.

Собака. unsplash.com

Неподъемная задача

Депутат АКЗС Вячеслав Лаптев выслушал выступавших, но как будто остался не обрадован предложениями о строительстве приютов, наказаниях за самовыгул и другими предложенными мерами.

«Вы говорите, что бороться нужно с причинами, а не со следствием, но что делать с уже накопившимися проблемами? С теми животными, которые прямо сейчас бегают по улицам, кусают и пугают людей? Недавно я был в одном из районов края, где стоят две школы в аварийном состоянии. И денег на их капитальный ремонт не хватает. Строить приюты для животных вообще неподъемная задача не то что для муниципалитетов, но и для краевого бюджета. У вас же есть некоммерческие организации. Почему зоозащитники стараются переложить ответственность на государство и государственный бюджет?» — высказался он.

Собака. unsplash.com

В ответ Софья Куликова задалась вопросом, почему государство пытается переложить на плечи общественных организаций и волонтеров проблему, связанную с целым обществом.

«Это не мы создали проблему. Но мы ее решаем. И делаем даже больше, чем можем. Но без помощи государства, не только финансовой, но и информационной, вопрос бродячих собак никогда не решится. У нас нет права, например, наказывать хозяев, отпускающих животных на самовыгул. Что касается бюджета, не обязательно выделять деньги на все и сразу. Можно хотя бы предусмотреть такой пункт. А также привлекать бизнес, просить деньги у федерального бюджета», — предложила она.

На это депутат лишь попытался убедить, что деньги у федерального бюджета просили, но пока не получили поддержки в этом вопросе. При этом о том, прорабатывали ли в Заксобрании вопрос об эвтаназии, Лаптев не упомянул. Учитывая настрой депутата, можно предположить, что такой вариант, как минимум, рассматривали.

Собаки. unsplash.com

Нужны как буфер

Между тем Надежда Фролова, эксперт-кинолог по породам и испытаниям Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», отметила, что бездомные собаки были на всех этапах эволюции человека, и сейчас они тоже необходимы.

По ее словам, они служат буфером между миром человека и миром диких зверей, предотвращая появление лесных животных в городах и поселках. Сейчас учащаются случаи выхода кабанов, медведей и других зверей к людям. И если на окраинах городов и поселков будут жить бродячие собаки, они остановят вторжение диких животных.

Если на территорию населенного пункта забежит бешеное животное, собаки также примут удар на себя. Учитывая, что по ОСВВ собак обязаны вакцинировать, и вероятность их заражения ниже, это дополнительно обезопасит людей.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

Еще одна функция бездомных собак, по мнению Фроловой, — санитарная.

«Люди всегда жили очень грязно. Обилие мусора, помоек, свалок. Если не привлекать собак, которые этим кормятся, остатки мусора привлекут грызунов, нам будет обеспечена вспышка чумы и других болезней, переносимых грызунами. Поэтому определенное количество бродячих собак должно быть. Но, естественно, численность их должна корректироваться», — говорит она.

Впрочем, Фролова отметила, что количество бродячих собак никогда не разрастется до страшных масштабов. Численность саморегулируется в зависимости от объемов кормовой базы. Собаки в таких стаях обычно почти не размножаются. Если щенки и рождаются, то мало, а половина не выживает.

Однако если безвозвратно изымать собак из таких стай, фертильность оставшихся особей резко возрастет. Собак в любом случае не будет меньше, чем число, которое может прокормиться на этом месте.

Собаки Надежды Фроловой. Дмитрий Лямзин

Поэтому так важно не подкармливать животных бездумно. Волонтеры обычно приносят еду, чтобы приручить собак, а затем отвезти на стерилизацию и вернуть обратно. В остальных случаях кормить животных категорически нельзя.

«Долгие десятилетия собак убивали, изымали без возврата, пожизненно держали в приютах. Такой подход доказал свою неэффективность. Возможно, сейчас мы пожинаем плоды тех лет, когда собаки содержались в приюте, а в это время особи старательно восполняли потери, которая понесла стая», — высказалась Фролова.

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