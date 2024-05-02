Догонялки с новостройками. Алтайские эксперты ждут потери интереса к загородной недвижимости

Индивидуальное жилищное строительство на Алтае продолжает переживать стремительный взлет. Но он не может длиться вечно. Какие признаки указывают на то, что ажиотаж вот-вот утихнет – рассказали эксперты.

Дороже и дороже

Как отметил гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин, интерес к загородному жилью наметился благодаря пандемии и дефициту квартир в новостройках. Цена на последние «улетела в космос» и по экономическим причинам люди потянулись к земле.

«Сравните сами: в 2023 году средняя стоимость строительства квадратного метра в ИЖС – 55-60 тыс. рублей против 100 тыс. рублей за квадрат в новостройке», - отметил эксперт.

Помогала спросу на ИЖС и ипотека: сельская, семейная и с господдержкой. В 2023 году общий объем выдач Сбербанка в этом сегменте рынка достиг 450 млрд рублей – в 4,5 раза больше, чем в 2022 году. Хотя ранее специалисты прогнозировали лишь двукратный рост.

«Где происходит «бум» - там завтра жди беды. Стихийная, неорганизованная стройка ведет к тому, что администрация хватается за голову: начинаются проблемы с инженерными коммуникациями и вопросами, о которых ранее никто не думал», - подчеркивает Дмитрий Дворядкин.

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24». Фото Дмитрия Лямзина

Стихийность, как отметил выступающий, приводит и к огромному росту цен на землю. ИЖС быстро начинает догонять стоимость квадратов в многоквартирном доме.

По его данным, с 2023 по 2024 год цена участков в пригороде Барнаула выросла более чем на 50%. Стоимость стройматериалов – на 20-30%.

С введением механизма эскроу-счетов цены также подрастут. Это, по предположениям эксперта, притормозит рынок и сделает его более спокойным и управляемым.

Также на этот процесс повлияет и ипотека, условия которой в последнее время начали ощутимо ухудшаться. Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой вырос с 20 до 30%, по сельской - с 10 до 20%. Первую, возможно, отменят, а по последней уже снижаются лимиты у банков.

«Можно прогнозировать спад в сегменте ИЖС. Хотя до сих пор стоимость квадрата в малоэтажке вместе с участком выгоднее, чем в многоквартирных домах. Да и существенную долю ИЖС строят люди за собственные деньги», - резюмировал Дворядкин.

Год-два – и все

Директор «Фирсовой слободы» Михаил Кочетов предсказывает охлаждение рынка как на земельные участки, так и на готовые дома в ближайшие год-два. Он и раньше не видел особых предпосылок для развития этого сектора.

Михаил Кочетов, директор компании «Фирсова Слобода». Фото: Анна Зайкова.

«Перспективы ИЖС в тумане. Ясность даст только понимание общей экономической ситуации в стране и регионе, - рассуждает он. – Какой будет покупательская способность? Появятся ли новые продукты, сбалансированные по параметрам цена и качество? Насколько быстро будет развиваться социально-бытовая инфраструктура в пригородах Барнаула и т.д?».

Отдельно Михаил Кочетов высказался о комплексном развитии территории в крае, которое, как он отметил, пока есть только на бумаге.

«В первую очередь следует озаботиться ревизией планов застройки территорий и оценкой ситуации с транспортной доступностью участков, которые уже выделили под перспективную застройку, - подчеркнул он. - Понять, насколько их собственники готовы к комплексному освоению, а не преувеличивать роль муниципалитетов. За ними, безусловно, остаются такие вопросы, как образование и медицина. Все остальное должно ложиться на девелоперов».

В заключение он перечислил несколько трендов успешного развития малоэтажной застройки:

Рационализация индивидуального жилья. Уменьшение общей площади дома и земельного участка, и, как следствие – запрос на появление общественных пространств в микрорайоне.

Спрос на готовые дом и участок, куда можно въехать и жить сразу.

Запрос на объекты социально-бытовой инфраструктуры в шаговой доступности. Это включая магазины, игровые детские и спортивные площадки, медицинские учреждения, и, конечно, места для пеших прогулок и общения.

Запрос на сервисную компанию, оказывающей самый широкий спектр бытовых услуг по приемлемой цене с хорошим качеством.

Самое важное - в нашем Telegram-канале