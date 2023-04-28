Аромат смерти для кровопийц: как оставить клещей без права на укус

Весной и летом одной из главных проблем для всех становятся клещи.

Страдают от них не только люди, но и животные.

Укус некоторых клещей может представлять для человека смертельную опасность. Эксперты рассказали, какой аромат отпугнет опасных членистоногих, пишет kem-live.ru.

Специалисты уверены — в борьбе с клещами помогают не только аптечные средства, но и народные способы. Так, на даче можно опрыскать растительность цитрусовым раствором.

Как делать

Для этого надо взять несколько лимонов или апельсинов, отжать цитрусовый сок, разбавить с водой и этим средством опрыскать дачу.

Какие болезни разносят клещи?

Один клещ может переносить несколько болезней сразу: боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф одновременно. В Алтайском крае чаще всего выявляют боррелиоз. Ежегодно им болеют около 30 жителей региона, в том числе до пяти детей.

Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Трагичные случаи фиксируются раз в три-пять лет.

Места обитания на Алтае

Излюбленные места клещей — предгорные районы и лесостепи. Высокий риск нападения клещей есть в Бийске, Рубцовске, Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском и Смоленском районах.