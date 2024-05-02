Жительница села Благовещенка винит врачей в потере сына. Она родила его в Славгородской ЦРБ, малыш прожил всего два дня и скончался, причина смерти до сих пор неизвестна, сообщает «Толк».

Елена Диденко ждет медицинского заключения уже второй месяц. В настоящее время причин смерти ее сына несколько.

Как проходили роды

Околоплодные воды у Елены отошли 9 марта, на тот момент срок беременности составлял 33,4 недели, а роды ожидались только 22-23 апреля. Из дома она направилась в больницу Благовещенки. Там женщине вызвали скорую помощь и доставили в Славгородскую ЦРБ. С Елены сняли пессарий, то есть устройство для профилактики преждевременных родов. После осмотра стали методично записывать КТГ плода.

«Я ответила, что мне нужно подумать. До этого я сама родила троих детей. Мне тут же принесли бумагу с отказом от операции. Посоветовавшись с врачом из Благовещенки, я согласилась на кесарево. После этого меня увезли в операционную, поставили анестезию и извлекли ребенка», – рассказала Диденко.

После родов Елене не показали ребенка, сказали только вес и пол. Мальчик родился весом 1989 граммов.

Новорожденный, младенец Freepic

Как прошла первая встреча с ребенком

«Ближе к вечеру я вновь начала просить, чтобы сказали про ребенка. Вновь пришла та же врач и опять же грубо начала разговор, но после этого разрешила посмотреть на малыша. Также мне сказали, что уже завтра ребенка заберут в «ДАР», – рассказала роженица о дальнейших событиях.

Однако транспортировка не состоялась, так как малыша подключили к ИВЛ. После этого Елена беседовала с другим врачом, которая обращалась с ней вежливо и всячески успокаивала, а также предложила посмотреть на ребенка.

Новая встреча оказалась для Елены шокирующей, ребенок значительно изменился и потемнел. Той же ночью ребенку заводили сердце руками.

«Увидев малыша, я ужаснулась, он просто был черный. Сквозь крем были видны черные губки», — говорит Елена.

Младенец в подгузнике. unsplash.com.

Состояние малыша ухудшилось

На этом этапе женщину поставили в известность, что у малыша проблемы с кровью и ему будут вливать плазму.

Уже позже ей сообщили, что состояние ее сына крайне тяжелое.

«Зашел непонятно какой врач, даже не представившись, грубо и жестко сказала: «Так, вам уже сказали, что ваш ребенок умер? Если хотите, можете идти попрощаться с телом» – и ушла», — рассказала женщина.

После смерти мальчика Диденко настояла на том, чтобы вскрытие ее сына провели в Барнауле. Как уже было отмечено выше, она до сих пор не может получить заключение патологоанатомической экспертизы.

Похороны мальчика прошли в Благовещенке 16 марта, вместе с родителями эту трагедию пережить пришлось и его старшим сестрам, а также его полуторагодовалому брату.

Младенец. Ребенок unsplash.com

Минздрав начал проверку

В справке новорожденного указано сразу три причины смерти: «инфекция внутриамниотическая плода», «апгар оценка по шкале 4-7 балла через 1 минуту с асфиксией», «преждевременный разрыв амниотической полости, влияние на плод».

Диденко обратилась в Минздрав с письменным обращением, ей пришел ответ. В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится внеплановая проверка в рамках ведомственного контроля и безопасности медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи в КГБУЗ «Славгородская ЦРБ».

По результатам проверки в профильном ведомстве обещают сделать выводы, дать заключение и направить дополнительный ответ в адрес роженицы.

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