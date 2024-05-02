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Как правильно распланировать посадки на участке

Чтобы правильно расположить на участке деревья и кустарники, спланируйте посадки вначале на бумаге. Так будет проще учесть важные моменты при закладке сада.

Сад.
Сад.
freepik.com/Freepik

Сначала выберите место. Лучше, если это будет выровненный участок без западин и понижений (в них скапливается холодный воздух, застаивается талая и дождевая вода). Если есть выбор участка со склоном, подойдёт тот, что ориентирован на юг. Но в этом случае ряды разбивайте поперёк склона, чтобы тормозить потоки талой или дождевой воды (иначе они могут вымыть верхний плодородный слой).

У разных культур свои требования к освещённости. Но есть общее правило: высоту растений увеличивайте с юга на север (самую южную часть участка лучше отвести под клубничные грядки, виноград). Наиболее высокорослые яблони, груши высаживайте с северной стороны. Посередине хорошо впишутся ягодные кустарники, среднерослые вишня, слива.

При посадке учитывайте, что через несколько лет деревья разрастутся. И это может стать причиной конфликта с соседями. Между вашими деревьями и забором с соседями должно оставаться не менее 3 м и не менее 1,5 м от кустарников (крыжовник, смородина, малина).

При закладке сада учитывайте уровень грунтовых вод. Практически ни одна культура, за исключением разве что калины, не любит близкого залегания подземных вод. Их оптимальный уровень для саженцев на карликовом подвое должен быть не ближе 1,5 м от поверхности, для деревьев на сильнорослом подвое - не ближе 2 м, для ягодных кустарников - не ближе 1 м (а лучше - 1,2 - 1,3 м).

Растения старайтесь располагать группами по сроку созревания. Например, рядом можно посадить жимолость и клубнику (землянику садовую), а также плодовые деревья одного срока созревания, чтобы при проведении защитных мероприятий на одних растениях инсектициды и фунгициды не попадали на соседей, у которых урожай созревает или уже готов к уборке.

Планируйте сад так, чтобы на участке было место для сортов-опылителей, а также для парных растений. Например, для облепихи нужны мужские формы - обычно на два женских растения высаживают одно мужское.

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