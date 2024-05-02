Поздно ночью произошло землетрясение в Сибири

Сейсмособытие произошло в Туве в 01:55 местного времени, сообщает "Интерфакс". Магнитуда составила 3,3.

Ранее еще одно ощутимое землетрясение произошло в Сибири. В этот раз эпицентр находился в Кузбассе. Магнитуда сейсмособытия составила 3,5.

Также сейсмособытие случилось неподалеку от села Бельтир (Республика Алтай). Магнитуда составила 3,8. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

В зону эпицентра попали 6 населенных пунктов. Разрушений не зафиксировано.

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