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Экономика

Компания «СибТара» ознакомила участников Президентской программы с улучшениями, достигнутыми в рамках нацпроекта

Экскурсию для участников Президентской программы подготовки управленческих кадров организовал Региональный центр компетенций (РЦК) 11 апреля на предприятии ООО «Компания СибТара», которое является участником национального проекта «Производительность труда».

Региональный центр компетенций организовал экскурсию для участников Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Региональный центр компетенций организовал экскурсию для участников Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Специалисты, руководители и собственники бизнесов, принимающие участие в Президентской программе, ознакомились с производственными процессами предприятия, работой проектного офиса и уже реализованными в рамках нацпроекта улучшениями.

Напомним, что «СибТара» является одним из лидеров в России по производству бугорчатой тары, производителей тарного картона и гофропродукции. По словам гендиректора предприятия, Алексея Уколова, компания считается одним из самых экологичных предприятий перерабатывающей промышленности в Алтайском крае.

Директор по производству Алексей Липезин совместно с начальником цеха гофропроизводства Фёдором Айдиконисом познакомили участников экскурсии с внедренными в рамках нацпроекта инновациями и продемонстрировали их результаты.

Предприятие присоединилась к реализации национального проекта «производительность труда» в 2023 году. В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий было выбрано направление «Производство гофрокартона и гофротары».

В результате применения инструментов нацпроекта компании за полгода удалось сократить незавершенное производство более чем на 35%, время протекания процесса — более чем на 51%, а выработку на одного работника повысить более чем на 20%.

Производственные процессы компании были представлены очень информативно и понятно. С практической точки зрения экскурсия оказалась для меня полезной. Хочется отметить высокий уровень организации рабочего процесса на «СибТаре», который позволил получить полное представление о производстве гофрированного картона, — поделился участник экскурсии, начальник управления интеллектуальных систем учета АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» Илья Черепанов.

Руководитель Президентской программы Светлана Балашова, в свою очередь, подчеркнула, что такие визиты на производственные предприятия однозначно полезны. «Участники проектов имеют возможность обменяться управленческим опытом, позаимствовать профессиональные практики, установить и развивать экономические связи», — отметила она.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей.

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