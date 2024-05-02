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Происшествия

В Барнауле на пешеходном переходе сбили курьера на велосипеде

В Барнауле 2 мая на пешеходном переходе сбили сотрудника доставки. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Курьера "Самокат" сбили на тротуаре.
Курьера "Самокат" сбили на тротуаре.
"Инцидент Барнаул"

Инцидент произошел на проспекте Строителей. Сотрудник доставки ехал на велосипеде по пешеходному переходу, его сбила легковушка.

Отмечается, что курьер был в сознании и до приезда скорой помощи лежал на асфальте. Водитель автомобиля оставался на месте до приезда ДПС и скорой помощи.

Барнаульцы отметили в комментариях, что курьеры из разных компаний часто нарушают ПДД.

"Работодатели данных компании, на которых работают доставщики, должны проводить беседы, семинары по правилам дорожного движения с приглашением сотрудников ДПС", — отметили под постом.

В барнаульской Госавтоинспекции рассказали, что водитель — 47-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Rapid, наехал на велосипедиста — 36-летнего мужчину. По предварительным данным он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу не встав с велосипеда.

В действиях велосипедиста предварительно усматриваются признаки состава административного правонарушения предусмотренные ч. 2 ст.12.29 КоАП РФ. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стало больше ДТП в 2024 году.

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