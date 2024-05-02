В Барнауле на пешеходном переходе сбили курьера на велосипеде

Инцидент произошел на проспекте Строителей. Сотрудник доставки ехал на велосипеде по пешеходному переходу, его сбила легковушка.
Отмечается, что курьер был в сознании и до приезда скорой помощи лежал на асфальте. Водитель автомобиля оставался на месте до приезда ДПС и скорой помощи.
Барнаульцы отметили в комментариях, что курьеры из разных компаний часто нарушают ПДД.
"Работодатели данных компании, на которых работают доставщики, должны проводить беседы, семинары по правилам дорожного движения с приглашением сотрудников ДПС", — отметили под постом.
В барнаульской Госавтоинспекции рассказали, что водитель — 47-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Rapid, наехал на велосипедиста — 36-летнего мужчину. По предварительным данным он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу не встав с велосипеда.
В действиях велосипедиста предварительно усматриваются признаки состава административного правонарушения предусмотренные ч. 2 ст.12.29 КоАП РФ. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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