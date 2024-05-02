Мощные солнечные вспышки накроют Землю 2 мая 2024 года

Геомагнитные вспышки могут достичь пяти баллов.
Однако Солнце ненадолго ослабит свое воздействие. С полудня и до позднего вечера интенсивность колебаний магнитного поля Земли снова увеличится и будет составлять от трех до четырех баллов.
По мнению некоторых специалистов в области медицины, представление о влиянии магнитных бурь на человека сильно преувеличено.
Специалисты заявили, что только в 30% случаев люди могут ощущать их воздействие, в остальных же никаких изменений в состоянии здоровья не происходит.
Ранее сообщалось, что затяжная магнитная буря замучает россиян.
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