Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон

Карл III и Кейт Миддлтон борются с раком. Однако каких-либо подробностей королевская семья на этот счет не раскрывает.
Отметим, что если Карла III можно увидеть на публике, то Кейт Миддлтон после видео, где она сообщила о болезни, нигде не появлялась.
По сообщению источника, недавно принц Уильям посетил офис компании Low Carbon Materials в Сихэме, графство Дарем. Представители СМИ поинтересовались у принца о его супруге.
Принц Уильям отметил, что в настоящее время все хорошо и семья со всем отлично справляется.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон удалили матку.
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