Врачи рассказали о состоянии девочки, которую отец выбросил со второго этажа барнаульского вокзала

Семья из Новосибирской области сидела в платном зале на втором этаже вокзала. Девочка заплакала и отец начал укачивать ее на руках, но подойдя к ограждению, с размаха подбросил. На глазах очевидцев, девочка полетела вниз и упала на бетонный пол.
Мама малышки побежала к ребенку, в то время как мужчина ринулся к перрону, а дальше на пути. Он пытался убежать от Росгвардии. В результате отца сбил поезд.
Девочка находится в отделении сочетанной травмы в БСМП. Ее отец находится в той же больнице в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Ранее сообщались подробности этого инцидента.
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