Шашлычок под маральничек. Как прошло открытие летнего турсезона на алтайском фестивале

С тарелкой горячего шашлычка в одной руке и веточкой цветов в другой — так открыли летний туристический сезон на Алтае более 40 тыс. человек. Они посетили ежегодный фестиваль «Цветение маральника» 28 апреля на «Бирюзовой катуни». Вспоминаем, как это было, в нашем материале.

Красота по-рериховски

Главная новинка фестиваля этого года — Парк Рериха, заложенный в год 150-летия со дня рождения знаменитого путешественника и художника. Напоминаем, что в этом году Алтайский край стал одной из главных площадок празднования юбилея творца, наряду со столицей.

Парк находился вдали от основной площадки праздника и шумной трассы, в окружении реликтовых сосен. Авторы проекта отметили, что так гости смогу в полной мере ощутить красоту и величественность природы, которую в свою время отмечал Николай Рерих.

Цветение маральника - 2024. Елена Захарова

Также путешественнику посвятили огромный мурал, который наливался красками прямо на глазах у гостей фестиваля. Над ним работал аэрографист Николай Замятин. Художник изобразил алтайский пейзаж, стараясь повторить стилистику Рериха.

Объект стал совместным творческим проектом с туристами. На обратной стороне холста они параллельно с художником создавали собственную картину цветущего маральника, используя только свои руки и акриловые краски.

Цветение маральника - 2024. Елена Захарова Цветение маральника - 2024. Елена Захарова Цветение маральника - 2024. Елена Захарова

Алтайская палитра

По уже доброй традиции, фестиваль открыло «Шествие красоты». Творческие студии и модельные агентства Алтайского края продемонстрировали коллекции костюмов, приуроченные специально к фестивалю.

Вся одежда была выполнена в нежных оттенках цветущего маральника, которую дополняли аксессуары из сочной палитры Рериха. Мастера старались отразить в своих работах природные и исторические мотивы Алтая. Помогли им в этом порядка 50 моделей.

Точкой притяжения на празднике стал Лекторий. Здесь можно было подчерпнуть что-то новое из самых разных областей: от истории культуры и природы региона до секретов здоровья и красоты.

Помимо лекций освежить свои знания можно было в зоне музеев. На площадке работало 10 экспозиций, рассказывающие об истории, археологии и живописи Алтайского края. Выставки подготовили девять районных и краевых музеев.

А обед по расписанию

Самые большие очереди выстраивались, конечно же, возле палаток с едой. И выбрать тут было из чего. Более 10 районов края представили свои кулинарные и ремесленные шедевры в зона гостеприимства городов и районов Алтайского края. Столы ломились от меда, сыров, колбас и травяных чаев. А некоторые предлагали попробовать продукты на основе пантогематогена и целебную воду.

Напротив гостей перенимала пленительными ароматами Гастрономическая деревня. Здесь можно было найти блюда на любой вкус: от всеми любимого шашлыка, представленного в семи видах, до деликатесных кундюбок на крапивном тест, ресторанной скоблянки и грибами под сметаной.

Посетителей угощали организаторы гастрофестиваля «Ах! Фест» и делегаты региональной кухни со Всероссийской выставки-форума «Россия», а также команды гастрозаведений премиальных туркомплексов и кафе «быстрой еды». Всего на «Цветении маральника» работало более 20 точек с гастрономическими изысками.

Цветение маральника - 2024. Елена Захарова Цветение маральника - 2024. Елена Захарова Цветение маральника - 2024. Елена Захарова

Музыка громче, праздник ярче

Радовали слух и глаз зрителей более 20 музыкальных исполнителей. Зрители услышали впечатляющее выступление духового оркестра из Усть-Калманского района и получили заряд драйва от популярного новосибирского Big_drumma_show — барабанного шоу. Завершил фестиваль хедлайнер 11-го фестиваля «Цветение маральника» – кавер-группа из Новокузнецка «Байконур».

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