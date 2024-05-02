Где и когда можно освятить пасхальные куличи в Барнауле — адреса

Богослужения
В Храме живоначальной троицы (ул. Аванесова, 102) Богослужения и освещения пройдут по следующему расписанию
Великий четверг, 2 мая. Воспоминание Тайной Вечери
8:00 — Литургия св. Василия Великого
16:00 — Утреня Великого Пятка с чтением 12 Евангелий
Великая пятница, 3 мая. Воспоминание Святых спасительных Страстей
15:00 – Вечерня
Вынос Святой Плащаницы
Погребение Святой Плащаницы
Великая суббота, 4 мая
8:00 – Литургия св. Василия Великого
По окончании литургии пройдет освящение куличей (до 15:00)
22:00 – Начало исповеди
00:00 – Праздничная Божественная литургия
Светлое Христово воскресенье, 5 мая. Пасха
10:00 – Освящение куличей
Освящение куличей
В Храме Апостола и Евангелиста Иоана Богослова (ул. Шумакова, 25а) пасхи осветят по следующему расписанию
- 4 мая — в Великую Субботу - с 14:00 до 21:00;
- 5 мая — в Праздник Святой Пасхи - с 7:00 до 17:00.
В Покровском кафедральный соборе (ул. Никитина, 137) можно освятить куличи в это время:
4 мая — с 11:00 до 20:00.
А в храме Иоанна Предтечи в Нагорном парке:
4 мая — с 14:00 до 18:00.
Также освященный куличи и пасхи продают в магазинах.
Уточнить, когда будут освящать куличи в других церквях, можно по телефонам в храмах, которые указаны на сайте Алтайской митрополии.
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