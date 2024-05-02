Жители Алтайского края смогут получить бесплатную консультацию юриста

Отмечается, что 7 мая станет днем бесплатных юридических консультаций в Многофункциональном центре Алтайского края.
Все желающие могут обратиться онлайн по любым правовым вопросам.
На сайте в разделе «Юридические консультации» можно выбрать удобное время для консультации. Для этого необходимо авторизоваться на портале Госуслуг.
Сервис предоставляет возможность задать вопросы квалифицированному юристу в режиме видеоконсультации и при необходимости загрузить необходимые документы.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края смогут получить бесплатную юридическую помощь.
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