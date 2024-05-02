Братская нелюбовь. История обитателей старинного дома, который все теснее окружают барнаульские новостройки

К этому деревянному дому на Полковой (ныне Партизанской) улице, что под номером 159, уже подбираются строители. Нынешней весной стерт с лица земли его сосед, тоже пришелец из прошлого, – никто уж и не вспомнит, каким он был. Снесли – и ладно. Историю обитателей этого, еще живого, строения раскопали алтайские исследователи. Чуть больше 100 лет назад здесь жила семья Смоленниковых, расколовшаяся надвое: один брат стоял за белых, другой – за красных. Краевед Виктор Суманосов поделился с altapress.ru всем, что известно об этих людях.

Образованные дети

Первое, что бросается в глаза в биографии братьев Смоленниковых – это их образование.

Семен и Сергей были детьми барнаульского рабочего-строителя, выходца из Вятской губернии, бывшего крестьянина и совсем небогатого человека. Меж тем, оба получили образование. И оба выбились в люди.

Семен в 1900 году, в 19-летнем возрасте, окончил Барнаульское горное окружное училище. «Чтобы иметь возможность учиться, летом приходилось работать», - писал он в автобиографии.

Грамотным, очевидно, был и его брат Сергей. В книге Александра Сыщенко об алтайской кооперации он упомянут как деятель Крестьянского кредитного товарищества – банковской, по сути, структуры. А какого неграмотного возьмут заниматься финансами?

Семен Смоленников жил в квартире №1, вместе с ним проживал его брат Василий и отец семейства Иван. Сергей Смоленников с женой, тещей и двумя ребятишками обитал в квартире №2.

Цивилизованный кооператор

Оба брата, Семен и Сергей, шли по жизни, имея очень мирные профессии - и очень в те годы востребованные: они всегда были в гуще событий замысловатой российской истории.

Алтайская кооперация, в которой трудился Сергей, до революции переживала бурное развитие.

Кооперативы не только улучшали экономическую жизнь – они строили школы и открывали библиотеки. Обучали новым технологиям и издавали свой журнал «Алтайский крестьянин».

Сохранились сведения, что Сергей Смоленников в 1916 году, будучи уполномоченным (представителем) Крестьянского кредитного товарищества, вошел в правление Красно-Алейского союза кредитных кооперативов, объединившего несколько низовых артелей..

Слева - предположительно Сергей Смоленников, справа - Семен Смоленников, 1918-1919 гг. Из архива родственников, ru.openlist.wiki

У союза были большие планы: построить в Шипуново крупное зернохранилище. Сергей в Красно-Алейском союзе - еще и счетовод, по тем временам - высокооплачиваемая должность.

Межевщик, топограф, лесничий

Его брат Семен, окончив училище, работает на земле – причем в самом прямом смысле: он межевщик лесоустроительной партии управления округа.

В 1906-м, отслужив три года срочной службы, Семен нанимается топографом в землеустроительное ведомство округа и наверняка без работы не сидит. Ведь в эти годы на Алтай хлынули тысячи столыпинских переселенцев. И всем нужно оперативно отвести землю.

Семен быстро растет по службе: сначала он топограф третьего разряда, через пару лет – второго. В 1909-м его, 28-летнего сына строительного рабочего, производят в чин коллежского регистратора - теперь к нему обращаются «ваше благородие».

Семен Смоленников с женой Зоей. ru.openlist.wiki/ Зоя Смоленникова (Аргунова), супруга Семена. Справа - она же с детьми. Из архива родственников (предоставлено Андреем Краснощековым).

Это низший чин на госслужбе, но видно, что карьера молодого человека идет в гору. Он чиновник (имеет чин), но не протирает штаны в конторе.

В 1911-м Семен становится лесничим 3-го разряда округа и еще три года жизни отдает работе с лесом. Как раз тогда, когда энергичный лесовод Константин Перетолчин пытается поставить использование леса на Алтае на новый, более рациональный, уровень.

Первую мировую Семен встретил, будучи лесничим Бухтарминского лесничества. Что характерно: к этому времени он снова поднялся по карьерной лестнице, получив чин губернского секретаря.

Но с лесной работой ему скоро приходится расстаться – в 1914-м началась мировая война, его мобилизовали – и он едет в Новониколаевск (Новосибирск), где служит в 23-м Сибирском стрелковом запасном полку.

Слева - Семен Смоленников после мобилизации, июль 1914 г. Справа - он же в мае 1915 года. ru.openlist.wiki

Семейный раскол

1917 год – еще одна известная дата в истории семьи. Политическая жизнь в Барнауле бьет ключом: в ноябре пройдут выборы в Учредительное собрание.

Выборов многие очень ждут – надеются, что новый орган власти остановит насилие и погромы и примет справедливые законы о земле.

Кооператор Сергей Смоленников делает попытку пойти в политику: баллотируется по списку социал-демократической партии (меньшевиков) – правда, членом Учредительного собрания он так и не стал (список членов можно найти здесь).

Митинг в Барнауле на Соборной площади (площади Свободы) у Петропавловского собора, 1917 год. Собор разрушен в 1935-м. ВКонтакте/Barnaul 22

Смоленников-землеустроитель в это же время служит в Новониколаевске в чине прапорщика - он адъютант полка, командир роты, и в Барнаул он возвращается лишь после подписания Брестского мира.

1 апреля 1918 года он прощается с армией - демобилизуется. Известно, что в это время он уже значится вдовцом – жена Зоя, учительница по профессии и мать его троих детей, умерла от чахотки.

Жизненные позиции братьев к этому времени уже, видимо, сформировались: Сергей - коммунист, Семен скоро примкнет к белым. «Такая гражданская война в отдельно взятой семье. Как они не поубивали друг друга?», - пишет Виктор Суманосов.

Дом на ул. Партизанской (Полковой), 159 Altapress.ru

Тяжелые времена

Семен вернулся в родной город, когда у власти уже были большевики, захватившие все командные высоты в декабре 1917-го. Грамотный человек с пролетарским происхождением, да еще и спец по земельным вопросам, он быстро нашел работу.

Уже с 25 апреля он - делопроизводитель в сельхозотделе Алтайского губисполкома (по другим данным - работает лесничим). Где трудится его брат-коммунист, мы не знаем - можем лишь предположить, что он тоже востребован.

Однако вскоре жизнь снова меняется, и снова радикально – события сменяют друг друга, как будто кто-то неведомый все крутит и крутит гигантский калейдоскоп жизни.

«После выступления чехов против большевиков в Новониколаевске в апреле-мае 1918 года, при содействии местных нелегальных (офицерских) организаций были освобождены от большевиков города Томск, Омск, Барнаул, Бийск, Кузнецк и другие. Власть перешла в руки Сибирского Областного Правительства», - пишет Виктор Суманосов.

Белочехи с английскими пушками на Соборной площади, 1919г. retro.moi-barnaul.ru

Семен опять надевает шинель: он мобилизован, вступает в 3-й Барнаульский стрелковый полк Временного Сибирского правительства. Дома его ждут трое детей от первого брака: Нина, Боря и Вера и, возможно, вторая жена и фельдшер Аннушка.

Сергей со своей стороны содержит в доме явку подпольного комитета большевиков, рассказывает Виктор Суманосов со ссылкой на краеведа Юрия Гончарова: «Явка была провалена провокатором». Такие времена.

Мост через Чумыш. В годы Гражданской войны здесь было одно из сражений белых и красных. Предоставлено Н. Редюк.

Скорбный путь

Следующий поворотный пункт в истории семьи – взятие Барнаула большевиками в конце 1919 года. Семен покидает город, ведь он - колчаковский офицер, имеет «Станислава» и «Анну»*, и, наверное, понимает, что его ждет. Или поддается общему настроению?

Вместе с белой армией он прошел весь скорбный путь на восток, названный потом Великим Сибирским ледовым походом. Многие выжившие уходят в Харбин. Семен оседает во Владивостоке.

Здесь в 1920 году начинают строить другую Россию, независимую демократическую Дальне-Восточную республику (на самом деле подконтрольную большевикам).

Великий Сибирской ледяной поход. Художник Сергей Чуданов, 2014. Скан - artpoisk.info

Бывший топограф и лесничий, Смоленников уходит из армии в звании штабс-капитана и служит в городской управе Владивостока.

Но, похоже, настроения его меняются. После прихода красных и присоединения республики к Советской России Семен остается в городе и работает на том же месте и даже в той же должности - с той лишь разницей, что самоуправление переименовывают в комхоз.

Почему он не уехал от своих идейных противников на сей раз? Возмножно, из-за детей, оставшихся в Барнауле. Так или иначе, ясно: он рассчитывает вернуться на Родину, к семье и обычной жизни, пусть и по новым правилам. Не получилось.

Два ареста

Первую судимость Семен Смоленников получил в 1923-м: за службу офицером в белой армии. В общем-то, за то, что делал что должно. Добрался он только до Новониколаевска - здесь его берет под арест ГПУ по Сибири.

По каким-то причинам его отправляют в распоряжение уральских чекистов, а уже в Екатеринбурге «за отсутствием материала для предания суду» его приговаривают к административной высылке.

р. Печора. gotonature.ru

Теперь его путь лежит на север, в Архангельский концлагерь. Он трудится в Печорском пароходстве: во время навигации заведует морской пристанью, а по ее окончании - отделением сборов и доходов.

«Как по первой, так и по второй должности работа была совершенно новая, но благодаря проявленной энергии была выполнена полностью. За добросовестное отношение к служебным обязанностям срок ссылки по представлению Уполномоченного Наркомпути был сокращен на год, и 22 мая 1924 года я получил возможность вернуться на родину», - так впоследствии опишет Семен ту часть его жизни в автобиографии.

Он снова, в которой уж раз, возвращается в Барнаул, находит работу землемера-статистика сначала в Алтайском госземуправлении, а с февраля 1929-го - в Алейском районе, где, собственно, и живет.

Там, в Алейском районе, в его судьбу еще раз вмешались чекисты. В декабре 1929-го 48-летнего землемера берет под арест барнаульский окротдел ОГПУ «за систематическую контрреволюционную агитацию против советской власти и ее мероприятий». И на пять лет отправляет в Сибирский лагерь особого назначения в Мариинск.

Семен Смоленников после ареста. ru.openlist.wiki

Несломленный брат

Борис Ярвелов - барнаулец, выпускник медицинского института, живущий в Москве. ОК/Борис Ярвелов.

Сохранились короткие, но характерные воспоминания о Семене Смоленникове, написанные барнаульцем Борисом Ярвеловым, ныне живущим в Москве, со слов его матери.

Прадед Ярвелова, лесничий Алтайского округа Петр Еремин, после переезда в Барнаул из Белоярска снимал комнату в доме у Смоленникова.

Правда, жил он тогда уже на ул. Сузунской (ныне Интернациональной) - это в трех минутах ходьбы от дома на Полковой-Партизанской.

Пока Семена Смоленникова бросало по необъятной Родине, лесничий скончался (в 1922-м), а в доме осталась его семья, в том числе внучка - будущая мама Бориса Ярвелова.

Летом 1926 года в ее школе объявили траур по случаю смерти Феликса Дзержинского, главного чекиста страны.

Девочка шла по улице и плакала, а, подойдя к дому, увидела Семена Ивановича – он сидел на лавочке у ворот и спросил ее участливо: «Милочка, чего ты плачешь»?

«Ой, Семен Иваныч, горе-то какое! Дзержинский умер!». - «Так радоваться надо, а не плакать. Собаке - собачья смерть», - улыбнувшись, отреагировал он.

«Мама испугалась таких слов, заревела еще больше и побежала в свою комнату... Через много лет я подтрунивал над ней и задавал ей вопрос: «Как же ты, пионерка, могла простить белогвардейцу Смоленникову такие слова о Железном Феликсе? Почему не рассказала об этом, где надо»? Я шутил, но мама ответила абсолютно серьезно: «Ну, я же ведь не Павлик Морозов», - так описывал этот эпизод Борис Ярвелов.

Судя по его аресту три года спустя, «павлики морозовы» все же нашлись.

Уходящая история

Из второго заключения Семен Смоленников вышел уже очень больным человеком. Родные утверждали: у него был рак пищевода, и во время операции он умер - дата смерти неизвестна. Реабилитировали же его только в 1989-м.

Потомки определенно унаследовали его усердие и стремление учиться. Известно, например, что старшая его дочь Нина, внучка Калерия и правнук Игорь стали врачами. А праправнучка - инженером-проектировщиком. По воспоминаниям праправнучки, Калерия до конца жизни боялась гонений из-за прошлого деда Семена.

О судьбе его брата Сергея известно мало. После революции он продолжал заниматься кооперацией - в книге о работе кооперативов в первые советские годы его упоминают как члена правления Алтайского центрального кредитного союз. А потом, после его слияния с Алтайсоюзом, и как члена правления Временного Губсоюза.

Кусочек автобиографии Семена Смоленникова. Справа - его вторая жена Анна. Из архива потомков. Предоставлено А.Краснощековым.

…Сегодня дом на Полковой-Партизанской выглядит запущенным – как будто его хозяин махнул на него рукой. Окна покрыты пылью, во дворе раскидан мусор. И только контрастные наличники на двух окнах из четырех напоминают, что домик этот когда-то хотел выглядеть не хуже соседей по улице.

Его хозяин, немолодой мужчина, живущий здесь с 1996 года, о Смоленникове никогда не слышал. Он утверждает: с разговорами о сносе дома к нему еще никто не подходил.

Что ж, у нас с вами еще есть время присмотреться к нему и, быть может, подумать о зигзагах российской истории, разделяющей семьи.

*Семен Иванович Смоленников родился 1 февраля 1881 года в Барнауле.

Начальное образование получил в Нагорной школе, среднее - в Барнаульском горном (окружном) училище в 1900 году.

Награжден орденами Св. Станислава 2 степени с мечами (приказом Сибирской армии №66, 19 февраля 1919 года), Святой Анны 2 степени с мечами (приказом Верховного главнокомандующего и Верховного правителя адмирала Колчака от 22 марта 1919 года).

В его семье было трое детей: Нина (родилась 15 февраля 1907 года), Борис (20 декабря 1909 года), Вера (21 декабря 1911 года).

Девичья фамилия первой супруги Зои - Аргунова.

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