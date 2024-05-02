Международный день Гарри Поттера. Почему поттероманы отмечают его 2 мая

Почему выбрали именно 2 мая
2 мая поклонники Гарри Поттера во всем мире отмечают неофициальный праздник — Международный день Гарри Поттера. Дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в мире магии Джоан Роулинг персонажи саги отмечают годовщину битвы за Хогвартс. Это событие стало кульминацией серии книг о Гарри Поттере и привело к поражению лорда Волан-де-Морта и его последователей.
Как отметить день Гарри Поттера
Существует множество способов отметить Международный день Гарри Поттера. Вот некоторые из них:
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Перечитайте книги о Гарри Поттере. Начните с семи основных романов и продолжите книгами «Гарри Поттер и проклятое дитя», «Фантастические твари и где они обитают», «Квиддич сквозь века», «Сказки барда Бидля» и др.
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Посмотрите фильмы о Гарри Поттере и Фантастических тварях. Устройте себе марафон этих фильмов.
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Устройте вечеринку в стиле Гарри Поттера. Пригласите друзей и погрузитесь в атмосферу любимой вселенной.
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Узнайте забавные факты о Гарри Поттере. Поделитесь ими с друзьями.
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Посетите официальный сайт о Гарри Поттере — там вы сможете почувствовать себя учеником школы Хогвартс.
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Насладитесь необычными конфетами Berty Botts с самыми разными вкусами.
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Освойте новые рецепты, купив кулинарную книгу по вселенной Гарри Поттера, и попробуйте приготовить что-нибудь вкусное.
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Создайте образ любимого персонажа из мира Гарри Поттера — отличный способ примерить на себя роль волшебника.
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Приобретите тематические товары, которые погрузят вас в атмосферу Гарри Поттера.
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Свяжите шарф в цветах вашего любимого факультета Хогвартса — это будет не только приятным хобби, но и стильным аксессуаром.
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