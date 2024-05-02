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Жизнь

Международный день Гарри Поттера. Почему поттероманы отмечают его 2 мая

Стоит отметить, что Международный день «Гарри Поттера» не является официальным праздником и не имеет какого-либо особого статуса. Это просто способ для поклонников выразить свою любовь к серии книг и фильмов о Гарри Поттере.

Гарри Поттер.
Гарри Поттер.
unsplash.com

Почему выбрали именно 2 мая

2 мая поклонники Гарри Поттера во всем мире отмечают неофициальный праздник — Международный день Гарри Поттера. Дата была выбрана неслучайно: именно в этот день в мире магии Джоан Роулинг персонажи саги отмечают годовщину битвы за Хогвартс. Это событие стало кульминацией серии книг о Гарри Поттере и привело к поражению лорда Волан-де-Морта и его последователей.

Гарри Поттер.
Гарри Поттер.
unsplash.com

Как отметить день Гарри Поттера

Существует множество способов отметить Международный день Гарри Поттера. Вот некоторые из них:

  • Перечитайте книги о Гарри Поттере. Начните с семи основных романов и продолжите книгами «Гарри Поттер и проклятое дитя», «Фантастические твари и где они обитают», «Квиддич сквозь века», «Сказки барда Бидля» и др.

  • Посмотрите фильмы о Гарри Поттере и Фантастических тварях. Устройте себе марафон этих фильмов.

  • Устройте вечеринку в стиле Гарри Поттера. Пригласите друзей и погрузитесь в атмосферу любимой вселенной.

  • Узнайте забавные факты о Гарри Поттере. Поделитесь ими с друзьями.

  • Посетите официальный сайт о Гарри Поттере — там вы сможете почувствовать себя учеником школы Хогвартс.

  • Насладитесь необычными конфетами Berty Botts с самыми разными вкусами.

  • Освойте новые рецепты, купив кулинарную книгу по вселенной Гарри Поттера, и попробуйте приготовить что-нибудь вкусное.

  • Создайте образ любимого персонажа из мира Гарри Поттера — отличный способ примерить на себя роль волшебника.

  • Приобретите тематические товары, которые погрузят вас в атмосферу Гарри Поттера.

  • Свяжите шарф в цветах вашего любимого факультета Хогвартса — это будет не только приятным хобби, но и стильным аксессуаром.

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