Стало известно, когда в Барнауле пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки

Помимо продовольственных товаров, барнаульцы также смогут купить куличи, а также различные ингредиенты для пасхальной выпечки.
Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:
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Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;
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Индустриальный район - ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
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Ленинский район - пл.Народная;
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Октябрьский район - ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
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Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21а.
Время проведения ярмарок с 10:00 до 14:00 часов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросли цены на яйца перед Пасхой.
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