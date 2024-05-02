Стало известно, когда в Барнауле пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки

В Барнауле 4 мая пройдут предпасхальные продовольственные ярмарки. Жители смогут приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, яйцо, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, саженцы и т.д, сообщает Telegram-канал «Барнаул».

Помимо продовольственных товаров, барнаульцы также смогут купить куличи, а также различные ингредиенты для пасхальной выпечки.

Ярмарочные площадки будут размещены по следующим адресам:

Железнодорожный район - пр-кт Ленина, 71;

Индустриальный район - ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район - пл.Народная;

Октябрьский район - ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район - пр-кт Красноармейский, 36; ул.Чайковского, 21а.

Время проведения ярмарок с 10:00 до 14:00 часов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае выросли цены на яйца перед Пасхой.

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