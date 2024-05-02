В Чистый четверг православные христиане вспоминают последние дни земной жизни Иисуса, Тайную вечерю и предательство Иуды, совершенное накануне распятия Спасителя. Богослужения этого дня в храмах наполнены чувствами горечи и скорби. Чем стоит заняться в Чистый четверг расскажет altapress.ru

В древности верили, что в Чистый четверг каждый может изменить свою жизнь к лучшему и привлечь удачу.

Какие есть традиции в Чистый четверг

Умыться и искупаться. Водой следовало облиться до рассвета. Считалось, что в это время суток вода обладает особыми свойствами. А если положить в воду что-то серебряное (например, цепочку), то ее сила увеличится.

Сделать уборку. Нужно было тщательно вымыть все поверхности, до которых раньше «не доходили руки». Также необходимо было вынести из дома весь мусор, так как его скопление, по поверьям, отрицательно влияло на достаток семьи. Считается, что если помыть окна, тогда негатив точно покинет жилище.

Заняться приготовлением пасхальных блюд. Необходимо распределить время для приготовления праздничной еды: в первой половине дня следует поставить тесто для куличей, а за творожную массу лучше браться ближе к вечеру. После полудня можно заняться окрашиванием яиц и выпечкой сдобы.

Пересчитать деньги. Для того чтобы обеспечить себе финансовое благополучие в грядущем году, рекомендуется провести подсчет всех своих денег — как наличных, так и средств на счетах — три раза в течение дня: утром, днем и вечером.

Подготовить одежду на Пасху. В Чистый четверг стоит задуматься о том, в каком наряде вы встретите Пасху. Прекрасно, если какая-то деталь вашего образа будет красного цвета.

Приготовить четверговую соль. Соль необходимо прокалить до почернения, затем смешать ее с измельченной горбушкой ржаного хлеба, добавить лекарственные травы и прочитать молитву «Отче наш».

Уделить внимание животным. В старину верили, кошки и собаки — проводники между мирами: земным и потусторонним.

Аксессуары для домашних животных. СС0

Приметы, которые известны о воде и умывании

В Чистый четверг нужно совершить омовение. Лучше это сделать рано утром, до восхода солнца.

Народная мудрость гласит, что вода в это время суток обладает особой силой: она может защитить от дурного глаза и исцелить от болезней.

На Руси верили, что вода, в которую положили серебро, помогает сохранить красоту и укрепить здоровье.

Перед купанием нужно умыть лицо и руки.

Девушкам, которые хотели выйти замуж, в Чистый четверг следовало трижды вымыть волосы.

Если не получилось искупаться до рассвета, нужно начать омовение с фразы: «С чистыми помыслами вхожу, себя от зла сберегу».

Кран. Вода. В душе. СС0

Что нельзя делать в Чистый четверг

игнорировать уборку — это могло привести к ссорам и скандалам в течение всего года;

веселиться, слушать музыку и танцевать;

гадать — этот день приходится на Страстную неделю Великого поста;

есть скоромную пищу (мясо, субпродукты, молоко, яйца, сливочное масло) и вообще слишком много есть;

вступать в интимную близость, изменять супругу;

употреблять алкоголь, устраивать гулянья и посиделки в барах;

сплетничать и клеветать, распускать слухи, осуждать кого-либо; лгать, наговаривать и использовать информацию против другого человека;

заниматься огородом или приусадебным участком — если была возможность, посадку растений откладывали.

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