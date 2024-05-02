Майская гололедица и дожди. Какая погода будет в Алтайском крае 2 мая

Синоптики обещают холодный и дождливый день.

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: -3,+2 гр. Температура днем: +9,+14 гр.

На большей части территории края небольшие, местами умеренные, в предгорьях сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления. На дорогах в ночные и утренние часы местами гололедица, появление временного снежного покрова.

Ветер юго-западный 14-19м/с, местами порывы до 24 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: 0,-2 гр. Температура днем: +9,+11 гр.

В утренние часы на дорогах местами гололедица, возможно появление временного снежного покрова.

Ветер 14-19 м/с.

Ранее сообщалось, что грозы, дождь с усилением ветра до 27 метров в секунду ожидаются на Алтае.

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