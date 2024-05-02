В Алтайский край в ближайшие два часа придет сильная гроза. Как себя вести

Вместе с сильным ветром придут дожди и грозы.
Наибольшее усиление ветра прогнозируется в Благовещенском, Завьяловском, Заринском, Каменском, Краснощековском, Павловском, Тальменском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Шелаболихинском районах.
Гроза.
Евгений Храпко
Правила безопасности
- Закройте окна на балконе и внутри помещения.
- На улице обходите рекламные щиты и не прячьтесь под деревьями.
- Не стойте у стен домов во время сильного ветра, с крыш и фасадов могут падать предметы.
- Паркуйте автомобиль в гараж или подальше от деревьев и ненадёжных конструкций.
- Во время грозы с ливнем не продолжайте движение на автомобиле. Вспышки молний могут ослепить водителя и привести к аварии.
- Нельзя находиться у водоемов и рыбачить во время грозы.
- Если вам или другому человеку угрожает опасность, позвоните в МЧС по номеру 101.
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