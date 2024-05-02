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Жизнь

В Алтайский край в ближайшие два часа придет сильная гроза. Как себя вести

В Алтайском крае в ближайшие два часа ожидается усиление ветра до 22 м/с, местами порывами 27 м/с, сообщили в региональном МЧС.

Гроза.
Гроза.
Евгений Храпко

Вместе с сильным ветром придут дожди и грозы.

Наибольшее усиление ветра прогнозируется в Благовещенском, Завьяловском, Заринском, Каменском, Краснощековском, Павловском, Тальменском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Шелаболихинском районах.

Гроза.
Гроза.
Евгений Храпко

Правила безопасности

  • Закройте окна на балконе и внутри помещения.
  • На улице обходите рекламные щиты и не прячьтесь под деревьями.
  • Не стойте у стен домов во время сильного ветра, с крыш и фасадов могут падать предметы.
  • Паркуйте автомобиль в гараж или подальше от деревьев и ненадёжных конструкций.
  • Во время грозы с ливнем не продолжайте движение на автомобиле. Вспышки молний могут ослепить водителя и привести к аварии.
  • Нельзя находиться у водоемов и рыбачить во время грозы.
  • Если вам или другому человеку угрожает опасность, позвоните в МЧС по номеру 101.

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