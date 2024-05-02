Барнаульцы обеспокоены безопасностью передвижения после ДТП на тротуаре

Отмечается, что через поселок проезжает большой поток транзитного транспорта. Однако не все дороги, по мнению жителей, соответствуют требованиям безопасности.
Тротуары в некоторых местах отсутствуют совсем или расположены слишком близко к проезжей части, не имея ограждения, тем самым создают опасность для передвижения.
По словам жителей, многочисленные обращения в администрацию от жителей поселка результатов не дают, а тем временем на дорогах страдают люди.
Ранее сообщалось, что на алтайской трассе невнимательный водитель чуть не спровоцировал ДТП.
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