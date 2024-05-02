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Владислав Дворжецкий
Великий немой: 85 лет звезде "Бега" и "Капитана Немо" Владиславу Дворжецкому

Как на ТВ отметят 85-летие Леонида Каневского

Кто сказал, что красавец мужчина - это Ален Делон?! В конце 1970-х годов журнал "Советский экран" проводил опрос, кто из отечественных артистов больше всего нравится женщинам. Результаты поразили даже самих организаторов - Леонид Каневский.

Леонид Каневский.
Леонид Каневский.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Вряд ли его можно назвать красавцем, мачо или секс-символом, но именно он покорил тогда сердца наших соотечественниц. Причём впечатлил их актёр восточной экспрессией, мелькнув голым торсом в небольшом эпизоде в фильме "Бриллиантовая рука". Но его самой звёздной ролью стал майор Томин в легендарном сериале "Следствие ведут знатоки". Вся страна восхищалась его смелостью. К нему обращались в поисках справедливости. И он помогал! Хотя и не был милиционером. Просто Леонид Семёнович - великодушный, сильный и талантливый.

2 мая Каневский отметит 85-летний юбилей, но годы не властны над ним. Он по-прежнему принимает приглашение на съёмки в кино, играет в театре, да и отличное чувство юмора с фирменным прищуром и шикарными усами при нём! Несмотря на солидный возраст, Леонид Семёнович бодр, моложав, полон сил и энергии. А этом смогут убедиться зрители Первого канала, где в четверг покажут документальный фильм "Непереводимая игра слов".

Но самые широкие празднования в день рождения юбиляру устроит телеканал НТВ , который уже на протяжении 25 лет ведёт популярную программы "Следствие вели...".

Леонид Каневский.
Леонид Каневский.
Пресс-служба телеканала НТВ.

С утра на канале покажут легендарную экранизацию романа Александра Дюма "Три мушкетёра", в которой заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский сыграл роль галантерейщика господина Бонасье. Затем в эфир выйдет выпуск легендарной программы "Следствие вели...". Речь пойдёт об исчезновении полутора миллионов рублей из закрытого хранилища Госбанка в Ереване в 1977 году.

Вечером в эфире НТВ состоится премьера документального фильма "Народный артист". Вслед за Леонидом Семёновичем авторы фильма отправятся на сцены театров, съёмочные площадки фильмов и программ. Это фильм-диалог, в котором любимый артист общается не только со съёмочной группой, но и со своими зрителями.

Леонид Каневский.
Леонид Каневский.
Пресс-служба телеканала НТВ.

А поздно вечером зрители смогут насладиться атмосферным "Квартирником у Маргулиса", который стал местом празднования юбилея. Телеведущий не только рассказал много захватывающих историй из жизни, но и спел, что для Леонида Семёновича очень большая редкость. Поздравить Леонида Каневского в этот вечер пришли Лариса Долина, Александр Розенбаум, Максим Дунаевский, Игорь Верник и другие известные исполнители. В адрес юбиляра прозвучат тёплые слова.

А завершит день показом сериала "Сёмин. Возмездие". В центре сюжета фигура блестящего сыщика МУРа, полковника Бориса Сёмина, который вместе со своей командой раскрывает сложные и разнообразные преступления.

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