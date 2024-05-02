Когда в Барнауле пройдет первый Фестиваль дарения

Фестиваль состоится 3 мая в парке «Изумрудный». Об этом сообщила администрация парка.
Что ждет гостей на мероприятии
- сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения регионов РФ;
- сбор помощи приюту для животных «Бусинка»;
- мастер-класс по домашнему грумингу;
- мастер-класс по первой помощи от волонтеров-медиков;
- мастер-класс росписи по дереву.
Ротвейлер, собака с мячом.
СС0
В качестве гуманитарной помощи можно передать детские вещи, а также одеяла, подушки, постельное белье и средства гигиены и бытового назначения.
Если вы хотите помочь приюту, то можете принести сухие корма, моющие средства, когтеточки, лежанки, лакомства и игрушки для животных.
Начало фестиваля состоится в 15:00 у визит-центра.
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