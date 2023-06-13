14 июня
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День в истории

Сход с путей, миллионы “зайцев” и проезд по 30 копеек. Когда в Бийске появились первые трамваи и что они оставили после себя

13 июня 1960 года в Бийске открыли первый трамвайный маршрут. Altapress.ru рассказывает, как по городу ездили милые трамвайчики-коробочки и показывает, какие ездят сейчас.

Здание депо в Бийске, дата фото не указана.
Здание депо в Бийске, дата фото не указана.
ru.wikipedia.org

  • Укладка первого трамвайного пути в Бийске началась в конце 1958 года и продолжалась весь 1959 год. Первую очередь трамвайного пути от элеватора до заводской территории химкомбината приняли 10 мая 1960 года.

  • 24 апреля 1960 года во время обката трамвайных путей первый директор трамвайного депо Семиков и инженер Степанов съехали на вагоне с трамвайных путей.

Трамвайный поезд МС/ПС в Бийске, фото 1960 года. (Музей трамвайного управления Бийска)
Трамвайный поезд МС/ПС в Бийске, фото 1960 года. (Музей трамвайного управления Бийска)
altlib.ru

  • Первые трамваи в Бийск привезли из Ленинградского машиностроительного завода.

  • Изначально на бийской линии было пять трамваев, которые ходили с интервалом в 18 минут (в час “пик” — с интервалом в 5 минут). Кстати, первые билеты там стоили по 30 копеек.

Трамвай КТМ-1 с прицепным вагоном КТП-1 на улице Васильева, фото 1960 года.
Трамвай КТМ-1 с прицепным вагоном КТП-1 на улице Васильева, фото 1960 года.
altlib.ru

  • С декабря 1973 года в Бийске организовали массовую продажу абонементных талонов и проездных трамвайных билетов в магазинах, сберегательных кассах и киосках.

  • Иногда трамваи переходили на бескондукторное обслуживание. В то же время, из 35 млн пассажиров, которых перевезли в 1981 году — 2 млн проехали бесплатно.

  • Трамвайная служба Бийска планировала построить пять конечных станций с диспетчерскими пунктами, а в конце 1980-х – проложить трамвайные пути в районе Зеленого клина и поселка Нагорный, а также создать Заречное трамвайное депо. Однако эти планы не осуществились.

  • В Бийске есть музей трамвайного управления.

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