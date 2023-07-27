Дети на мопеде сбили выходившую из автобуса девушку в Бийске

Дети решили объехать автобус справа, со стороны остановки, а не слева. В этот момент из транспорта выходила девушка.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
Комментаторы возмутились, что маленькие дети в принципе разъезжают на мопеде. По их мнению, технику нужно изъять совсем, а родителей наказать.
Госавтоинспекция не единожды за лето сообщала о случаях, когда подростки на велосипедах, мопедах и мотоциклах травмировали себя и других.
При этом управлять мопедом разрешено только с водительским удостоверением любой категории. А получить его можно с 16 лет.
Ранее в Барнауле разыскивали водителя, который сбил ребенка на квадроцикле.