Дети на мопеде сбили выходившую из автобуса девушку в Бийске

Двое на вид десятилетних мальчиков на мопеде сбили молодую девушку днем 26 июля, сообщают очевидцы в Telegram-канал " ЧП Бийск ".

Дети решили объехать автобус справа, со стороны остановки, а не слева. В этот момент из транспорта выходила девушка.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Комментаторы возмутились, что маленькие дети в принципе разъезжают на мопеде. По их мнению, технику нужно изъять совсем, а родителей наказать.

Госавтоинспекция не единожды за лето сообщала о случаях, когда подростки на велосипедах, мопедах и мотоциклах травмировали себя и других.

При этом управлять мопедом разрешено только с водительским удостоверением любой категории. А получить его можно с 16 лет.

Ранее в Барнауле разыскивали водителя, который сбил ребенка на квадроцикле.