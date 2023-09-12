Правда ли, что в 2023 году никому не назначают пенсии по старости и как будет в 2024-м

1

Итак, почему в 2023 году не назначаются пенсии по старости?

Это связано с постепенным повышением пенсионного возраста: в 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 - для мужчин.

По графику пенсионный возраст для получения страховой пенсии по старости (самого распространенного вида пенсионного обеспечения) ежегодно увеличивали на полгода.

А после 2022 года возраст стал увеличиваться уже на год. И в 2023-м просто не нашлось возрастной группы, имеющей право на страховую пенсию по старости, объяснил РБК. То же самое произойдет в 2025 и 2027 годах. Для понимания: в дореформенном 2018 году было назначено 36 тысяч новых пенсий.

Тем не менее, и в 2023 году есть категории граждан, которые смогут оформить пенсию по старости - об этом ниже.