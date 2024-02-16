19 февраля
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Политика

День 722-й. Самое важное к утру 16 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны—члены альянса поставят Украине около 1 млн беспилотников. Он добавил, что союзникам необходимо перейти к более высоким темпам производства боеприпасов.
  • Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский намерены подписать двустороннее соглашение в сфере безопасности между странами в Елисейском дворце. Ожидается, что встреча пройдет в пятницу, 16 февраля.
  • Послы стран Европейского союза (ЕС) не смогли одобрить новый пакет санкций против России из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает введение ограничительных мер против китайских компаний.
Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 92,28 рублей. Евро — 99,54 рублей.

СБУ заочно обвинила певицу Повалий в поддержке России.

Гладков: при обстреле Белгорода погибла годовалая девочка.

Reuters: Украина отказалась исключить Raiffeisen из списка «спонсоров войны».

Песков связал закрытый брифинг в США с попыткой ускорить выделение денег Украине.

Лавров: вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.

СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян-клиентов.

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