10 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Популярная наука

Ученые создали лучшую интерактивную карту Марса

Самую подробную карту Марса создали специалисты из Лаборатории визуализации планет Брюса Мюррея, сообщает «Hi-News».

Марс
Марс
СС0

Ученые использовали 110 тыс. фотографий, которые сделала встроенная камера станции Mars Reconnaissance Orbiter. Камера начала работу еще в 2006 году.

Для склеивания всех фото разработали специальный алгоритм. Однако сопоставить все изображения между собой он не смог — около 13 тыс. фото соединяли вручную.

Каждый пиксель на карте планеты соответствует области на Марсе площадью 25 кв. м. Карта состоит примерно из 5,7 трлн пикселей.

Посмотреть карту можно по ссылке.

Ранее мощная и затяжная магнитная буря обрушилась на Алтайский край.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость