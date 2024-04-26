Названа дата майской презентации Apple

Apple анонсировала предстоящую презентацию новых гаджетов. Об этом сообщается на сайте компании.

Apple Event состоится 7 мая в 17:00 по мск. Компания показала эмблему события — стилизованную под логотип компании человеческую руку, которая держит стилус.

Инсайдеры заявили, что таким образом Apple намекает, что представит новые планшеты. Многие ожидают, что на презентации расскажут о новом поколении планшетов iPad Pro с более мощным процессором.

Возможно, будут представлены новые модели стилуса Apple Pencil и беспроводной клавиатуры Magic Keyboard, корпус которой выполнен из алюминия, а также снабжен большим трекпадом.

Кроме того, есть предположение, что будет представлено новое поколение iPad Air с увеличенным дисплеем — 12,9 дюйма. На это указывает заметное сокращение запасов планшетов серии Air в фирменном магазине корпорации.

Ранее сообщалось, что компании Apple рекомендовали срочно создать дешевый iPhone.

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