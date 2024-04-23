Компании Apple рекомендовали срочно создать дешевый iPhone

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple необходимо создать дешевый смартфон. Об этом журналист рассказал Power On.

Гурман отметил, что на сегодняшний день компания терпит неудачи в продажах. В IDC спрогнозировали снижение продаж iPhone на 10%.

Специалист заявил, что Apple нужно незамедлительно создать более дешевый телефон, чтобы увеличить продажи и спрос.

При этом даже доступные iPhone SE, которые выпустили в 2022 году, стоят слишком дорого — минимум 429 долларов (около 40 тыс. рублей). Марк Гурман рекомендовал корпорации выпустить смартфон, который будет стоить дешевле 250 долларов (около 23 тыс. рублей).

Однако специалист подчеркнул, что компания выпустит дешевые смартфоны лишь в крайнем случае. Но пока не будет более доступного варианта, миллиарды людей будут обходить дорогую продукцию.

Ранее сообщалось, что популярная компания выпустила компьютерную мышь, которая поможет копирайтерам и рерайтерам.

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