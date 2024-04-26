Уютный загородный дом продают в селе Бобровка за 30 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

В пригороде Барнаула продают потрясающий дом с лаконичным ремонтом за 30 млн рублей.

Общая площадь дома 266 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 112 тыс. рублей.

Небольшой загородный дом уместит семью с двумя или тремя детьми.

Дом находится в экологически чистом районе. Участок находится в самом конце поселка, на окраине трафик машин минимальный.

В доме есть теплый гараж на две машины, баня на дровах , уютная гостинная с кухней, четыре спальни на втором этаже.

На улице: зона барбекю-мангал, печь русская, казан, большая террасса.

На территории имеются посадки хвойных: кедр, лиственница, ели голубые, можевельники, туи. Рядом расположен питомник с голубыми елями ( 900 шт.).

По границе участка посажены кедры-крупномеры, которые дают уже шишку.

В доме смонтированы: система вентиляции, встроенный пылесос, видеонаблюдение, управление и контроль за газовым котлом через телефон, теплые полы по всему первому этажу и гаражу, система автополива.

Вся мебель остается новым хозяевам.

Ранее стало известно, сколько стоит и как выглядит самая красивая дача в Барнауле.

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