В пригороде Барнаула продают потрясающий дом с лаконичным ремонтом за 30 млн рублей.

Общая площадь дома 266 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 112 тыс. рублей.
Небольшой загородный дом уместит семью с двумя или тремя детьми.
Дом находится в экологически чистом районе. Участок находится в самом конце поселка, на окраине трафик машин минимальный.
В доме есть теплый гараж на две машины, баня на дровах , уютная гостинная с кухней, четыре спальни на втором этаже.
На улице: зона барбекю-мангал, печь русская, казан, большая террасса.
На территории имеются посадки хвойных: кедр, лиственница, ели голубые, можевельники, туи. Рядом расположен питомник с голубыми елями ( 900 шт.).
По границе участка посажены кедры-крупномеры, которые дают уже шишку.
В доме смонтированы: система вентиляции, встроенный пылесос, видеонаблюдение, управление и контроль за газовым котлом через телефон, теплые полы по всему первому этажу и гаражу, система автополива.
Вся мебель остается новым хозяевам.
Ранее стало известно, сколько стоит и как выглядит самая красивая дача в Барнауле.
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