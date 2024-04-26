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Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за изнасилования и домогательства

В США отменили вынесенный Харви Вайнштейну в 2020 году тюремный срок, сообщает The New York Times.

Высший суд Нью-Йорка отменил решение о виновности голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и принуждении к сексу.

При рассмотрении апелляции Вайнштейна установили, что судья первой инстанции неправомерно разрешил женщинам давать показания на основании обвинений, которые не были частью дела. Также в решении говорится, что судья допустил перекрестный допрос, представивший Вайнштейна в «крайне предвзятом» свете.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна начался в 2017 году. Более 80 актрис обвинили продюсера в сексуальных домогательствах.

Харви Вайнштейн на церемонии &quot;Оскар&quot; в 2011 году.
Харви Вайнштейн на церемонии "Оскар" в 2011 году.
Скриншот видео Citizen Dog в youtube.com

В 2020 году суд признал его виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году, а также в принуждении к оральному сексу экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году.

В 2023 году Вайнштейна приговорили еще к 16 годам тюрьмы. Его обвинили в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса. Поэтому, несмотря на пересмотр первого вердикта, он остается в заключении.

Ранее скандально известный продюсер Харви Вайнштейн получил второй тюремный срок.

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