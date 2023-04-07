Мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса

Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи, сообщает ТАСС. Вспышка продолжалась 28 минут.

Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7 апреля.

Между тем во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.