10 апреля
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Здоровье

Мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса

Накануне на Солнце произошла сильная вспышка.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи, сообщает ТАСС. Вспышка продолжалась 28 минут.

Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7 апреля.

Между тем во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

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