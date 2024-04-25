26 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Житель Алтайского края сделал подкоп, чтобы украсть у соседей радиоприемник, вентилятор и детский бассейн

В Топчихинском районе мужчина с помощью подкопа украл имущество соседей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic

В полицию обратилась жительница Барнаула. Она заявила, что неизвестные похитили радиоприемник, вентилятор и детский бассейн из принадлежащей ей части жилья в 2-х квартирном доме, расположенной в поселке Труд.

На момент кражи в квартире никто не проживал.

Полицейские установили причастность к краже 35-летнего соседа потерпевшей. Мужчина рассказал, что прокопал и через крышку подпола проник в квартиру.

Похищенное имущество изъяли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Ранее в Алтайском крае мужчина обокрал нежилой дом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Не пропустите Алтайскую неделю моды
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость