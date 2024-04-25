Житель Алтайского края сделал подкоп, чтобы украсть у соседей радиоприемник, вентилятор и детский бассейн

В полицию обратилась жительница Барнаула. Она заявила, что неизвестные похитили радиоприемник, вентилятор и детский бассейн из принадлежащей ей части жилья в 2-х квартирном доме, расположенной в поселке Труд.
На момент кражи в квартире никто не проживал.
Полицейские установили причастность к краже 35-летнего соседа потерпевшей. Мужчина рассказал, что прокопал и через крышку подпола проник в квартиру.
Похищенное имущество изъяли.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
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