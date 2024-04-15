В Барнауле директора общества отправили в тюрьму за хищение 92 млн рублей

Стало известно, что мужчина, являясь директором общества, с 9 июля 2014 по 4 июля 2016 годы присвоил и потратил вверенные ему денежные средства общества на общую сумму более 92 млн рублей. Таким образом, он причинил ущерб обществу в особо крупном размере.

Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда 12 апреля 2024 года вынес приговор по делу. Мужчина приговорен к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сам обвиняемый вину не признал.

Ранее сообщалось, что российских чиновников задержали за вымогательство 70 млн рублей.

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