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Жизнь

«Мир. Труд. Май» по-барнаульски и по-советски. Как праздновали 1 Мая в годы СССР

Какими были первомайские демонстрации в советском Барнауле? Обязательными для всех. Однако, по воспоминаниям, — радостными. А еще там случались скандалы.

Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Василий Богомолов (из семейного архива Анастасии Бичаковой), altapress.ru
  • Первая демонстрация прошла 1 мая 1917 года. На Соборную площадь (пл. Свободы) с песнями под гармошку, флагами и плакатами шли колонны рабочих, солдаты, гимназисты, чиновники, преподаватели.
  • Власти не могли определиться, что важнее — всеобщий труд или всенародный праздник. Поэтому в 1920-м прошла не демонстрация, а субботник. В тот день в Барнауле трудились 25 тыс. человек. По преданию, они отремонтиро­вали десятки паровозов, вагонов, катеров и барж.
  • В 1930-х на 1 мая разразился скандал. Радиоведущий включил пластинку с гимном Российской империи «Боже, царя храни!». Говорят, по ошибке.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Василий Богомолов (из семейного архива Анастасии Бичаковой), altapress.ru
  • В 1960-е местом демонстраций стала площадь Октября перед клубом меланжевого комбината.
  • Барнаульскую первомайскую демонстрацию впервые показали по местному телевидению в 1962 году. Московскую — в 1955 году.
  • Демонстрации начинались в 9-10 утра. Чтобы добраться до центральной площади, собирались к 8 утра и шли с разных улиц организованным строем. На площади диктор читал лозунги, опубликованные накануне в газетах.
  • Каждое 1 мая барнаульцы мучались вопросом «как добраться до места и домой?» — были проблемы с общественным транспортом.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Василий Богомолов (из семейного архива Анастасии Бичаковой), altapress.ru
  • Горожане несли портреты вождей, флаги, транспаранты, живые гвоздики и бумажные цветы, которые делали в школах и семьях накануне. В 1961 году несли портрет Гагарина.
  • Отдыхали на майские праздники два дня. Официоз проходил в первый день: утром демонстрация, ближе к вечеру — гулянья.
  • Участие было обязательным. Если кто-то отсутствовал по неуважительной причине, партком его «пропесочивал».
  • Однако большинство горожан шли на демонстрацию с удовольствием. Детям с детства внушали любовь к Первомаю – это был запланированный семейный «поход».
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 1970-е.
Василий Богомолов (из семейного архива Анастасии Бичаковой), altapress.ru

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