Розовых дельфинов заметили туристы в Таиланде. Фото

Розовые дельфины обитают в реках и озерах, их размеры достигают 2,5 метров и веса в 205 кг. Но обычно они поменьше.

Молодые дельфины сероватые, розовый цвет начинает проявляться дальше с возрастом.

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