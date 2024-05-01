Розовых дельфинов заметили туристы в Таиланде. Фото

Розовые дельфины обитают в реках и озерах, их размеры достигают 2,5 метров и веса в 205 кг. Но обычно они поменьше.
Молодые дельфины сероватые, розовый цвет начинает проявляться дальше с возрастом.
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Розовых дельфинов заметили в Ханоме, провинция Накхонситхаммарат Таиланда.
Розовые дельфины обитают в реках и озерах, их размеры достигают 2,5 метров и веса в 205 кг. Но обычно они поменьше.
Молодые дельфины сероватые, розовый цвет начинает проявляться дальше с возрастом.
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