Стало известно, сколько стоит и как выглядит самая дорогая квартира в Барнауле.

Общая площадь самой дорогой квартиры 215,3 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 185 тыс. рублей.
Двухуровневая квартира с террасой располагается на 14-15 этаже в строящемся жилом комплексе премиум класса Opera Residence.
Opera Residence — новый жилой комплекс клубного формата в тихом центре Барнаула. Это пример комплексного развития территории — полноценный мини-город с развитой инфраструктурой и привилегированным сервисом.
Будущие жильцы комплекса будут одновременно проживать в центре города и в окружении собственного зеленого парка. Парк спроектирован с учетом потребностей каждого жителя жилого комплекса. Доминирующая часть двора — это зеленый оазис из крупномерных деревьев и кустарников.
Opera Residence спроектирован для комфортной жизни. Непосредственно в самом жилом комплексе планируется открытие продуктового минимаркета, предприятий общественного питания и бьюти-сферы, аптеки.
Резиденты Opera Residence могут не задумываться о личной безопасности и сохранности имущества жилого комплекса. На всей территории планируется установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системы контроля доступа.
Для комфортного сосуществования в Opera Residence предусмотрен удобный двухуровневый паркинг. Часть парковочных мест предусматривает возможность зарядки электромобилей.
Отмечается, что квартиру сдадут в сентябре 2026 года.
Ранее сообщалось, что квартиру с нестандартной планировкой продают в Барнауле за 22 млн рублей.
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